Marathi News
राज्याच्या तापमानात मोठी घट झाली असून थंडीची लाट पसरली आहे. महाराष्ट्रात पुढे कसं असेल वातावरण?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 16, 2025, 07:46 AM IST
Maharashtra Weather : महाराष्ट्र गारठला! उत्तर भारताकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे पारा उतरला

नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यावर थंडीची लाटेचा अंदाज हवामान खात्याकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. उत्तर भारतात थंडीची लाट असून या लाटेचा परिणाम महाराष्ट्राच्या उत्तर मध्य आणि मराठवाड्यावर होताना दिसत आहे. दिल्ली,पंजाब, राजस्थानसह बहुतेक राज्यांत रात्रीचे तापमान 5 ते 9 अंशांपर्यंत उतरले आहे. या उत्तरेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रासह गुजरातच्या काही भागांतही पारा उतरला असून, उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका अधिक जाणवत आहे.

उत्तरेकडील राज्यांत या आठवड्यात थंडीची लाट अधिक तीव्र होण्याचा अंदाज आहे. परिणामी महाराष्ट्रातही थंडीचा कडाका वाढणार आहे, अशी माहिती हवामान खात्याने दिली आहे. हवामान खात्याने रविवारपासून राज्यात गारठा आणि थंडीच्या लाटेचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात रविवार, सोमवारी, धुळे व नंदुरबारमध्ये सोमवारी थंडीच्या लाटेचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला आहे. उत्तर मध्य महाराष्ट्रात कमी होणाऱ्या तापमानाचा परिणाम उत्तर कोकणातील जिल्ह्यांवरही होतो. 15 ते 17 नोव्हेंबर दरम्यान तापमान 17 अंशांपर्यंत खाली येईल, अशी शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात थंडीचा जोर चांगलाच वाढला आहे. तापमान तब्बल 9 अंश सेल्सिअस नोंदवल्याने सकाळी लवकरच गारठा जाणवू लागला असून नागरिकांना हुडहुडी भरत आहे. थंडीच्या या वाढत्या लाटेतही मॉर्निंग वॉकला नागरिकांची विशेष पसंती दिसून येत आहे. ऊबदार कपडे, मफलर आणि जाकेट घालून अनेक जण सकाळी फेरफटका मारत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे.

हवामान विभागाने येत्या दोन ते तीन दिवसांत तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी थंडीपासून बचाव करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. स्थानिक आरोग्य तज्ञांनीही थंडीत योग्य काळजी घेण्याचा सल्ला दिला असून गरम पाणी पिणे, उबदार कपडे वापरणे आणि सकाळच्या धुक्यात अनावश्यक फिरणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

ग्रामीण भागात वाढलेल्या थंडीमुळे बाजारपेठेत ऊबदार कपड्यांची मागणीही वाढताना दिसत आहे. नाशिक ग्रामीणमध्ये थंडीची लाट तीव्र होत असताना नागरिक मात्र आरोग्यासाठी सकाळच्या चालण्याला प्राधान्य देताना दिसत आहेत.

नाशिकला आजपासून तीन दिवसांचा ‘यलो अलर्ट’

हाडे गोठवणारी थंडी पडण्याचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. ईशान्येकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे राज्यात थंडीची लाट पसरली आहे. नाशिकसह जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढणार आहे. नाशिकचे किमान तापमान 10.3°C, निफाड 9.5°C

उत्तर महाराष्ट्रात किमान तापमानात सातत्याने घट होत आहे. गेल्या आठ दिवसात किमान 7 अंश तापमान घसरले आहे. धुळे काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्वाधिक थंड शहर बनले आहे. 

