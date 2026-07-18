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महाराष्ट्रात हवामान बदलतंय! वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, तब्बल 23 जिल्ह्यांना अलर्ट

मागील दोन दिवसांपासून राज्यातील काही भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची नोंद होत आहे. पुढील पाच दिवस महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस होणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:21 AM IST
महाराष्ट्रात हवामान बदलतंय! वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, तब्बल 23 जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: Maharashtra Weather Update (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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