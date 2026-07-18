/महाराष्ट्रात हवामान बदलतंय! वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, तब्बल 23 जिल्ह्यांना अलर्ट

मागील आठवड्यात दडी मारलेल्या पावसाने आता पुन्हा एकदा हजेरी लावली आहे. येत्या काही दिवसांत पावसाचा जोर आणखी वाढणार आहे. महाराष्ट्रातील हवामानात बदल होत असल्याचे हवामान विभागाने म्हटलं आहे. त्यामुळं पुढील 5 दिवस कोकणसह घाटमाथ्यावर पाऊस धुमाकूळ घालणार आहे. तर, मराठवाड्याला मात्र अद्यापही पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पूर्वेकडील राज्यात सक्रीय असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळं महाराष्ट्रातील हवामानात बदल होत असून पुढील काही दिवस कोकण, सह्याद्रीचा घाट परिसर आणि राज्याच्या काही भागात मुसळधार पाऊस होईल. तर, विदर्भासाठी मात्र यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. मराठवाड्याला मात्र अद्याप पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळं शेतकरी बांधवाना चिंता लागून राहिली आहे.
पुढील पाच दिवसांत महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. शनिवारी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांवर वादळी पावसाचा प्रभाव राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने शुक्रवारी व्यक्त केला असून ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे.
आज राज्यातील इतर काही भागात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सातारा, पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, सोलापूर, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया आदी भागांमध्ये शनिवारी वादळी पावसाचा ‘यलो अलर्ट’ हवामान विभागाने दिला आहे तसेच सांगली, कोल्हापूर, ठाणे, पालघर, नाशिक आणि नाशिक घाट विभाग, धुळे आणि जळगाव आदी भागात हलक्या सरींचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
वादळी पावसाचा प्रभाव शनिवारी कायम राहण्याचा अंदाज असून राज्यातील बहुतांश भागात मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. यादरम्यान काही भागात 30 ते 40 किमी प्रतितास वादळी वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. तसेच पुढील 4 ते 5 दिवसांत राज्यातील कमाल तापमानात फारसा बदल होणार नाही, अशी शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, मान्सूनने थोडी उसंत घेतल्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा देशातील 50 ते 60 टक्के भागांत ढग एकवटले असून बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे उत्तर प्रदेश व बिहारसह ईशान्य भारतात पाऊस सुरू आहे. या भागांत पुढील सात दिवसांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 20 ते 30 जुलैदरम्यान मध्य प्रदेशसह उत्तर आणि मध्य भारतात चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे