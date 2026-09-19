/हवामान तज्ज्ञांच्या महाराष्ट्राला इशारा! या भागात विजांसह वादळी पावसाचा अंदाज, परतीच्या प्रवासावर मोठी अपडेट

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावली असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दांडी मारल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. बंगालच्या उपसागरात हवामानातील बदलामुळे पावसाबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. येत्या 20 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. आज कोकण, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा दिला आहे. या भागाला हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मराठवाड्यापासून, कर्नाटक ते आग्नेय अरबी समुद्रापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा विस्तारल्याचा हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलंय.
19 Sep, Under the influence of upper-air cycir over N Andaman Sea & nbhd a #LowPressureArea is likly to form over the same region arnd today evening.— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) September 19, 2026
Then,its likely to intensify gradually & move WNWwards towards S Odisha-N Andhra Pradesh coasts during subseq 3-4 days.
IMD
Light to moderate rain/thundershowers accompanied with gusty winds 30-40 kmph at isolated places in North Konkan, South Madhya Maharashtra and Marathwada— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) September 18, 2026
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया. https://t.co/jw7yrf9chD भेट घ्या. pic.twitter.com/ootYzZrlbU
हवामा विभागाने अंदाज वर्तविण्यात आहे की, उत्तर मध्य महाराष्ट्रात हलका ते मध्यम पाऊस/वादळी पाऊस, मुसळधार पाऊस, काही ठिकाणी ताशी ४०-५० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा. 21 सप्टेंबरला नाशिकमध्येही मध्यम पाऊस तर अहिल्यानगर, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांत मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. 22 सप्टेंबरला मराठवाड्यातही पाऊस राहणार आहे.
मुंबईत सध्या अनेक ठिकाणी पावसाची रिमझिम सुरू राहणार असून आज सकाळी पवई आणि जबळपासच्या भागात रिमझिम पाऊस पाहिला मिळाला. तर आज पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तवली हवामान विभागाने वर्तवण्यात आला आहे.