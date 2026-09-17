/महाराष्ट्रातील हवामान चिंताजनक! 9 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस कोसळणार, वाचा 4 दिवसांचा अलर्ट

श्रावणात तरी पाऊस दमदार पुनरागमान करेल अशी शक्यता असतानाच सप्टेंबर महिन्यातही फार काही समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यामुळं राज्यभरात उकाडा वाढला आहे. काही भागात पावसाच्या हलक्या सरी बरसत असून काही ठिकाणी ऊन-पावसाचा खेळ सुरू आहे. आज 17 सप्टेंबर रोजी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यासह तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. तर, उर्वरित राज्यात मुख्यतः पाऊस उघडिप देईल आणि काही ठिकाणी हलक्या सरींचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
राज्यात आजही पावसाची उघडीप असून ढगाळ हवामानासह ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू आहे. त्यामुळं उकाडादेखील वाढला आहे. आज महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, मराठवाड्यातील, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर, उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह ऊन सावल्यांचा खेळ असून हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारी जिल्ह्यांमध्ये 17 ते 20 सप्टेंबर दरम्यान हलका पाऊस होणार आहे. तर, नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर परिसरामध्ये हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
उत्तर थायलंड आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 7.6 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. या प्रणालीमुळं उत्तर अंदमान समुद्रात शनिवारपर्यंत कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. ओडिशा आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याकडे येताना ही प्रणाली तीव्र होण्याची संकेत आहेत. यातच सौराष्ट्र आणि लगतच्या अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय असून त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे.
16 सप्टेंबरअखेर राज्यात पावसाची 16 टक्के तूट राहिली आहे. यात मराठवाड्यातील स्थिती चिंताजनक आहे. 19 सप्टेंबरपासून राजस्थानातील काही भागांतून मान्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू होणार आहे. मान्सूनच्या परतीसाठी अनुकूल हवामान तयार होत आहे. याचाच अर्थ लवकरच मान्सून परतण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं बळीराजाची चिंता वाढली आहे.