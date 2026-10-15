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राज्यात हवामानाचा यू-टर्न, पुन्हा वादळी पावसाला पोषक वातावरण, आज 'या' जिल्ह्यांना इशारा

राज्यात उकाड्यात जबरदस्त वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी उकाडा वाढलाय तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 15, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 06:57 AM IST
राज्यात हवामानाचा यू-टर्न, पुन्हा वादळी पावसाला पोषक वातावरण, आज 'या' जिल्ह्यांना इशारा
Image Credit: Maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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