Add Zee Business As A Preferred Source
App

पुन्हा हवामान फिरले! 'या' जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा इशारा, तर 11 ऑक्टोबरपर्यंत...

ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागरिकांना उन्हाचा तडाखा सहन करावा लागत आहे. पुढील काही दिवसांत राज्याच्या उत्तरेकडील भागात कमाल तापमानात आणखी वाढेल

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 06, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 08:00 AM IST
पुन्हा हवामान फिरले! 'या' जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा इशारा, तर 11 ऑक्टोबरपर्यंत...
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आजचे राशीभविष्य 6 ऑक्टोबर 2026 : इंदिरा एकादशीच्या दिवशी या लोकांचं भाग्य उजळणार, आज सर्व कामं होणार पूर्ण
2
3
4
5