पुन्हा हवामान फिरले! 'या' जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा इशारा, तर 11 ऑक्टोबरपर्यंत...

पावसाने राज्यातील बहुतांश भागातून माघार घेतल्यानंतर राज्यात उन्हाचे चटके वाढण्यास सुरवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील उकाड्यात वाढ झाली आहे. कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक नोंदवण्यात आले आहे. तर पुढील काही दिवसात राज्याच्या उत्तरेच्या भागात कमाल तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढ होईल. यामुळे ऑक्टोबरच्या पहिल्याच आठवड्यात नागरिकांना उन्हाचा तडाखा सहन करावा लागत आहे.
राज्यात शनिवारपासून मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असून पुढील दोन ते तीन दिवसांत संपूर्ण राज्यातून मोसमी पाऊस परतणार आहे. राज्याच्या अंतर्गत भागात 8 ते 11 ऑक्टोबर या कालावधीत कमाल तापमान ३७ ते 39 अंशांच्या दरम्यान राहील अशीही शक्यता आहे.
परतीच्या पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि पूर्व विदर्भात पावसाला पोषक हवामान निर्माण झाले आहे. आज दक्षिण कोकणात उष्ण व दमट हवामनाची शक्यता आहे. तसंच, कोल्हापुरचा घाटमाथा, सातारा घाटमाथा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागातून मान्सून परतला असून दोन ते तीन दिवसांत मराठवाडा, विदर्भाच्या बहुतांश भागासह राज्यातील आणखी काही भागातून मान्सून परतण्याची शक्यता आहे.. पश्चिम बंगालपासून विदर्भ, मराठवाड्यापर्यंत समुद्र सपाटीपासून 3.1 किमी उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आहे. उत्तर कर्नाटक परिसरावर 900 मीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे.
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता आहे. तसंच, मध्य महाराष्ट्रातील सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा आणि विदर्भातील गडचिरोलीत विजांसह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असल्याने यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, उर्वरित राज्यात उकाडा वाढण्याची शक्यता आहे.