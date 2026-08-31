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ताशी 30 ते 40 किमी वेगाने वारे वाहणार, महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांना आज अलर्ट

मागील काही दिवसांच्या तुलनेत उकाड्यातही वाढ झाली आहे. पुढील काही दिवस महामुंबईत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:18 AM IST
ताशी 30 ते 40 किमी वेगाने वारे वाहणार, महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांना आज अलर्ट
Image Credit: maharashtra weather alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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