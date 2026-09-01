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मान्सूनने वाढवली चिंता! फक्त 'या' दोन जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, तर, उर्वरित राज्यात...

Maharashtra Weather Today: सप्टेंबर महिन्यात राज्यात सर्वसाधारण पाऊस पडण्याची शक्यता आहे किंवा त्यापेक्षाही कमी पावसाची चिन्हे हवामान अभ्यासकांनी वर्तविली

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 01, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:23 AM IST
मान्सूनने वाढवली चिंता! फक्त 'या' दोन जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, तर, उर्वरित राज्यात...
Image Credit: Maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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