महाराष्ट्रावर चिंतेचे ढग, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र, राज्यात 'या' जिल्ह्यांसाठी अलर्ट

महाराष्ट्रात यंदा पावसाचे प्रमाण खूपच कमी असणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात मात्र पहिल्या आठवड्यात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्याच्या काही भागात जोर वाढण्याची शक्यता आहे. तर, आज पूर्व विदर्भात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील हिंगोली, लातूर, नांदेड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाची शक्यता आहे.
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यात पावसाचा पोषक हवामान निर्माण झाले आहे. पूर्व विदर्भात पावसाच्या जोरदार सरी कोसळण्याची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील हिंगोली, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाची शक्यता कायम आहे.
मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबच्या अमृतसरपासून डेहरादून, खेरी येथे कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशाच्या किनाऱ्यालगत समुद्र सपाटीपासून 7.6 किमी उंचीवर चक्रकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. या वाऱ्यांच्या प्रभावामुळं आज पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या किनाऱ्यालगत कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. ईशान्य उत्तर प्रदेशात कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय असून त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून 4.5 किमी उंचीवर चक्रकार वाऱ्यांची स्थिती असून ही प्रणाली लवकरच निवळली जाणार आहे.
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काही भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 4-5 सप्टेंबरदरम्यान मध्य भारत, विदर्भ आणि उत्तर मराठवाड्याच्या काही भागांत पाऊस थोडा वाढण्याची शक्यता आहे. 27 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर या काळात पूर्व भारतात चांगला पाऊस राहिलं 10 ते 24 सप्टेंबर या काळात महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा (-27 टक्के) आणि विदर्भ (-24टक्के) या विभागांमध्ये पावसाची मोठी तूट नोंदवली गेली आहे. ऑगस्ट महिन्यातही पावसाने अपेक्षित हजेरी लावलेली नाही.