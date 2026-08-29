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महाराष्ट्रावर चिंतेचे ढग, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र, राज्यात 'या' जिल्ह्यांसाठी अलर्ट


1 जून ते 27 ऑगस्ट या कालावधीत संपूर्ण भारतात सरासरीपेक्षा 13 टक्के कमी पाऊस झाला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:53 AM IST
महाराष्ट्रावर चिंतेचे ढग, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र, राज्यात 'या' जिल्ह्यांसाठी अलर्ट
Image Credit: maharashtra rain update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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