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महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधारा! पुढचे चार दिवस काळजी घ्या, आज 'या' जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता

कोकणासह घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा. मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत जोरदार कोसळणार

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:06 AM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधारा! पुढचे चार दिवस काळजी घ्या, आज 'या' जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता
Image Credit: maharashtra weather update IMD issues alert some parts of state red alert in pune

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधारा! पुढचे चार दिवस काळजी घ्या, आज 'या' जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता
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