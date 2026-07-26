महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधारा! पुढचे चार दिवस काळजी घ्या, आज 'या' जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता

महाराष्ट्रात पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुणे घाट माथ्यावर अतिमुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट, तर विदर्भात पुढील तीन दिवस वादळी पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.
मागील काही दिवसांपासून राज्यावर असणारा वादळी पावसाचा प्रभाव काहीसा कमी झाला असला तरीही उत्तर कोकणातील काही भागांसह मध्य महाराष्ट्रातील घाट प्रदेशात काही भागात पावसाचा जोर दिसून येत आहे. या प्रदेशात शनिवारीही पावसाची नोंद झाली तर उर्वरित राज्यात पावसाचा जोर कमी होता.
नैऋत्य राजस्थान परिसरावर हवेचा कमी दबाचा पट्टा सक्रीय आहे. पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यालगत नव्याने हवेचे कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. दोन दिवसांत या प्रणालीची तीव्रता वाढणार आहे. मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील कमी दाबाच्या केंद्रापासून शेवपूर, दातिया, सिधी, दाल्तोगंज ते पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यावरील कमी दाब क्षेत्राचे केंद्र ते उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे.
दरम्यान, रविवारी कोकणातील रायगड, रत्नागिरी तसेच मध्य महाराष्ट्रातील सातारा घाट प्रदेशात मुसळधार पावसाचा अंदाज असून पुणे घाट प्रदेशात हवामान विभागाने अतिमुसळधार पावसाचा इशारा म्हणजेच रेड अलर्ट दिला आहे. तसेच विदर्भात पुढील तीन दिवस वादळी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
राज्याच्या अंतर्गत भागात पावसाचा जोर काहीसा कमी होत आहे. मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागात पावसाची नोंद होत असली तरीही बहुतांश भागात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. तसेच शनिवारी कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे दक्षिण कोकणातही पावसाचा जोर कमी असल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान, पुढील चार ते पाच दिवसात राज्याच्या अंतर्गत भागात कमाल तापमानात 2 ते 2 अंशांनी वाढ होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, ठाणे,सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथ्यावर यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.