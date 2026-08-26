राज्याच्या हवामानात बदल; उपसागरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती, 10 जिल्ह्यांना अलर्ट

ऑगस्ट महिन्यात पावसाचे कमी प्रमाण झाल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र आता राज्याच्या हवामानात बदल होत आहेत. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने राज्यात काही ठिकाणी पावसाच्या मध्यम ते जोरदार सरी हजेरी लावत आहेत. आज पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर जोरदार सरी तर नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळं हवामान विभागाने यलो अलर्ट दिला आहे.
झारखंड परिसरावर कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय झाले असून त्याला लागूनच समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. ही प्रणाली पश्चिम आणि वायव्य दिशेकडे सरकत आहे. मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा उत्तरेकडे सरकत असून जम्मू, देहरादून, शाहजहानपूर, वाराणसी येथे कमी दाबाचे क्षेत्र दिघा ते वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत विस्तारला होता.
बुधवारी पुणे घाटमाथा, नाशिक घाटमाथा, नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यात काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला असून पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, सोलापूर, धुळे, नंदूरबादर,छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी बरसण्याचा अंदाज देण्यात आला आहे. तर, उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह काही ठिकाणी हलक्या हजेरी लावलीत, असा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.
राज्यातील पावसाची सद्यस्थिती आणि अंदाज चिंताजनक असून राष्ट्रीय स्तरावर 13 टक्के तूट आहे, तर राज्यात विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात ही तूट 24 ते 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, असे ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील लातूर आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये पावसाने ओढ दिली असून किंवा मोठा खंड पडल्याने दुष्काळाचे सावट आहे. पावसाचा तुटवडा असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
कोकण आणि उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये (विशेषतः नाशिक, पुणे) पावसाची स्थिती चांगली आहे. मात्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागात सरासरीपेक्षा खूप कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे बीड आणि सोलापूर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये गंभीर टंचाई जाणवू शकते.