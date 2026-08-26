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राज्याच्या हवामानात बदल; उपसागरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती, 10 जिल्ह्यांना अलर्ट

महाराष्ट्रात आज पुन्हा एकदा पावसाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने संबंधित जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:23 AM IST
राज्याच्या हवामानात बदल; उपसागरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती, 10 जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: Maharashtra Weather Update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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