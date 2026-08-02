/पुढचे पाच दिवस राज्यात मुसळधार पाऊस, तब्बल 19 जिल्ह्यांसाठी अलर्ट, आज मुंबईसाठी हवामानाचा कोणता अलर्ट?

जुलैमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसानंतर आता ऑगस्टमध्ये पाऊस ब्रेक घेणार आहे. ऑगस्टचे पहिले दोन ते तीन आठवडे पाऊस उसंत घेणार आहे. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या पावसाने राज्यातील बहुतांश भागात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या दरम्यान आज हवामान विभागाकडून राज्यातील 19 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळं अनेक नदी-नाद्यांना पूरस्थिती निर्माण झाली होती. पुराचे पाणी घरात शिरले होते. 1 ऑगस्ट शनिवारी पावसाने काहीशी उसंत घेतल्याने दिलासा मिळाला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढच्या पाच दिवसांसाठी राज्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या सर्व जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
रविवारसाठी हवामान विभागाकडून रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच पुणे घाट परिसर, कोल्हापूर घाट परिसर आणि सातारा घाट परिसराला पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम या जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये वाऱ्याचा वेग हा 30 ते 40 किमी प्रतितास असण्याची शक्यता आहे.
येत्या 3 ऑगस्टला रत्नागिरी, सातारा घाट परिसर, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर या जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या काळात वाऱ्याचा वेग 30 ते 40 किमी प्रतितास असण्याची शक्यता आहे.
1 जुलै ते 31 जुलै दरम्यान राज्यात सरासरी 324.2 मिमी पावसाची अपेक्षा असताना प्रत्यक्ष 454.2 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाने सर्वात जोरदार हजेरी मध्य महाराष्ट्रात लावली. येथे सरासरीपेक्षा तब्बल 72 टक्के जास्त पाऊस झाला. प्रत्यक्ष पाऊस 394.9 मिमी असून सरासरी अपेक्षा 229.5 मिमी आहे. कोकणात सरासरीपेक्षा 33 टक्के जास्त पाऊस झाला असून येथे 1404.2 मिमी इतका पाऊस झाला. विदर्भात सरासरीपेक्षा 21 टक्के जास्त पाऊस झाला. मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा 17 टक्के जास्त पाऊस झाला.