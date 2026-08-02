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पुढचे पाच दिवस राज्यात मुसळधार पाऊस, तब्बल 19 जिल्ह्यांसाठी अलर्ट, आज मुंबईसाठी हवामानाचा कोणता अलर्ट?

बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने आर्द्रतायुक्त वाऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचाच परिणाम राज्याच्या हवामानावर होत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:01 AM IST
पुढचे पाच दिवस राज्यात मुसळधार पाऊस, तब्बल 19 जिल्ह्यांसाठी अलर्ट, आज मुंबईसाठी हवामानाचा कोणता अलर्ट?
Image Credit: Maharashtra weather update IMD

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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