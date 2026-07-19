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वादळी वाऱ्यासह वरुणराजा बरसणार, राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा

महाराष्ट्रात येत्या काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वेकडील राज्यात सक्रिय असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे महाराष्ट्रातील हवामानात बदल होत आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 19, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:12 AM IST
वादळी वाऱ्यासह वरुणराजा बरसणार, राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा
Image Credit: Maharashtra Weather update IMD issues yellow alert for heavy rain gusty winds

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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वादळी वाऱ्यासह वरुणराजा बरसणार, राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा
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