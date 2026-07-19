वादळी वाऱ्यासह वरुणराजा बरसणार, राज्यातील 'या' जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा

दडी मारुन बसलेल्या पावसाने पुन्हा एकदा हजेरी लावली आहे. शनिवारी कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या. आज 19 जुलै रोजीही राज्यात वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान विभागाने विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रासाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, मराठवाड्यात विजासंह हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.
पश्चिम बंगालमधील कमी दाबाचे क्षेत्र कमी झाले असून या भागात समुद्र सपाटीपासून 4.5 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबच्या अमृतसरपासून कर्नाल, हरदोई, रांची,दिघा ते वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय झाला आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील काही भागांमध्ये मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंद होत आहे. राज्यात आता पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झालं असून, पुणे, सातारा, सोलापूर, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये देखील जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. येत्या वीस जुलैपासून राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये 17 जुलैपासून हलक्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. रविवारी मुंबईमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. ठाणे आणि नवी मुंबई शहरांमधील अंतर्गत भागांमध्ये मुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज प्रादेशिक हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
दरम्यान, शनिवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासांमध्ये यवतमाळ येथे राज्यातील उच्चांकी 35.2 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे राज्यातील निच्चांकी 18.2 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. पाऊस बरसल्याने तापमानात चढ-उतार होताना दिसत आहे. तर, ताम्हिणी येथे राज्यातील सर्वाधिक 200 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.
आज (ता. 19) विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, आणि मराठवाड्यातील बीड, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांत विजांसह सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे