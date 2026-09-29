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महाराष्ट्रात परतीचा पाऊस कधी येणार? हवामान विभागाने सांगितली तारीख, 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट

सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात बंगालच्या उपसागरातील प्रणालीमुळे देशात काही ठिकाणी मान्सून सक्रिय झाला.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 29, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 07:24 AM IST
महाराष्ट्रात परतीचा पाऊस कधी येणार? हवामान विभागाने सांगितली तारीख, 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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