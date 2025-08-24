English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weather Alert: राज्यात आज मुसळधार पाऊस, 7 जिल्ह्यांना अलर्ट; तर गणेशोत्सवातही पाऊसमारा, हवामान खात्याचा अंदाज

Maharashtra Weather Update In Marathi:राज्याच पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 24, 2025, 07:03 AM IST
Maharashtra Weather Update In Marathi : सर्वत्र गणेशोत्सवाचे उत्साह दिसून येत असल्याने खरेदीसाठी लोकांनी बाजारात गर्दी केली आहे. आज रविवार असल्याने लोक खरेदीसाठी घराबाहेर पडणार आहे. त्यामुळे आधी तुमच्या शहरातील हवामानाचा अंदाज जाणून घ्या. राज्यात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार आहे. राज्यात आज मुसळधार पावसाचा अंदाज असून 7 जिल्ह्यांना अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. रायगड, पुणे आणि पुण्याचा घाट परिसर, सातारा आणि कोल्हापूरमध्ये अनेक ठिकाणी विजांसह जोरदार पावसाची शक्यता आहे.

मराठवाड्यातही परभणी, हिंगोली आणि नांदेडमध्ये जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.  मुंबई शहर आणि उपनगरात साधारणपणे ढगाळ आकाश राहील आणि मध्यम पावसाची शक्यता आहे. तर मुंबईतील कमाल तापमान 29 अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान 26 अंश सेल्सिअस एवढे असेल. रायगड जिल्ह्याला हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर पुण्यामध्ये सामान्यतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता असून मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो. 24 ऑगस्टसाठी पुण्याला हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. पुण्यात कमाल तापमान 28 अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान 23 अंश सेल्सिअस एवढे असेल. सातारा आणि कोल्हापूरला हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे.

उत्तर महाराष्ट्रात नाशिकमध्ये सामान्यतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता असून कमाल तापमान 29 अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान 21 अंश सेल्सिअस एवढे असेल. उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही. मराठवाड्यात परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांना हवामान विभागाने यलो अलर्ट जाहीर केला आहे. उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये सामान्यतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता आहे.

नागपूरमध्ये कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असून ते 33 अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमान 23 अंश सेल्सिअस असेल. वातावरण ढगाळ राहणार असून हलक्या पावसाची देखील शक्यता आहे. विदर्भातील कोणत्याही जिल्ह्याला हवामान विभागाने 24 ऑगस्टसाठी कोणताही इशारा दिलेला नाही.

गणेशोत्सवादरम्यान पावसाचा मारा

28 ऑगस्टपर्यंत उत्तर कोकण म्हणजे, मुंबई, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये सरासरी 20 ते 40 मिलीमीटर पाऊस प्रतिदिन पडू शकेल. तर रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये या आठवड्यात पावसाचे प्रमाण थोडे कमी असेल. त्यानंतर 28 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबरदरम्यान संपूर्ण कोकण विभागात सरासरी 20 ते 40 मिलीमीटर पाऊस प्रतिदिन पडेल, अशी शक्यता आहे.

रायगड, रत्नागिरी येथे रविवार 24 ऑगस्ट ते मंगळवार 26 ऑगस्ट या कालावधीत काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो, तर पालघर जिल्ह्यात 26 ऑगस्टला काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. धुळे आणि जळगाव येथे नंदुरबार येथे 24 ऑगस्ट रोजी मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज आहे. 25 ऑगस्टला धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या तीनही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

