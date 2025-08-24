Weather Alert: राज्यात आज मुसळधार पाऊस, 7 जिल्ह्यांना अलर्ट; तर गणेशोत्सवातही पाऊसमारा, हवामान खात्याचा अंदाज

Maharashtra Weather Update In Marathi : सर्वत्र गणेशोत्सवाचे उत्साह दिसून येत असल्याने खरेदीसाठी लोकांनी बाजारात गर्दी केली आहे. आज रविवार असल्याने लोक खरेदीसाठी घराबाहेर पडणार आहे. त्यामुळे आधी तुमच्या शहरातील हवामानाचा अंदाज जाणून घ्या. राज्यात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार आहे. राज्यात आज मुसळधार पावसाचा अंदाज असून 7 जिल्ह्यांना अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. रायगड, पुणे आणि पुण्याचा घाट परिसर, सातारा आणि कोल्हापूरमध्ये अनेक ठिकाणी विजांसह जोरदार पावसाची शक्यता आहे.
मराठवाड्यातही परभणी, हिंगोली आणि नांदेडमध्ये जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात साधारणपणे ढगाळ आकाश राहील आणि मध्यम पावसाची शक्यता आहे. तर मुंबईतील कमाल तापमान 29 अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान 26 अंश सेल्सिअस एवढे असेल. रायगड जिल्ह्याला हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर पुण्यामध्ये सामान्यतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता असून मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो. 24 ऑगस्टसाठी पुण्याला हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. पुण्यात कमाल तापमान 28 अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान 23 अंश सेल्सिअस एवढे असेल. सातारा आणि कोल्हापूरला हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे.
उत्तर महाराष्ट्रात नाशिकमध्ये सामान्यतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता असून कमाल तापमान 29 अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान 21 अंश सेल्सिअस एवढे असेल. उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही. मराठवाड्यात परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांना हवामान विभागाने यलो अलर्ट जाहीर केला आहे. उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये सामान्यतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता आहे.
नागपूरमध्ये कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असून ते 33 अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमान 23 अंश सेल्सिअस असेल. वातावरण ढगाळ राहणार असून हलक्या पावसाची देखील शक्यता आहे. विदर्भातील कोणत्याही जिल्ह्याला हवामान विभागाने 24 ऑगस्टसाठी कोणताही इशारा दिलेला नाही.
28 ऑगस्टपर्यंत उत्तर कोकण म्हणजे, मुंबई, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये सरासरी 20 ते 40 मिलीमीटर पाऊस प्रतिदिन पडू शकेल. तर रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये या आठवड्यात पावसाचे प्रमाण थोडे कमी असेल. त्यानंतर 28 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबरदरम्यान संपूर्ण कोकण विभागात सरासरी 20 ते 40 मिलीमीटर पाऊस प्रतिदिन पडेल, अशी शक्यता आहे.
रायगड, रत्नागिरी येथे रविवार 24 ऑगस्ट ते मंगळवार 26 ऑगस्ट या कालावधीत काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो, तर पालघर जिल्ह्यात 26 ऑगस्टला काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. धुळे आणि जळगाव येथे नंदुरबार येथे 24 ऑगस्ट रोजी मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज आहे. 25 ऑगस्टला धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या तीनही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.