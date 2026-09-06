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मान्सूनचे प्रवाह कमकुवत, राज्यातही एल निनोचा प्रवाह, सप्टेंबर महिन्यातही पाऊस टेन्शन वाढवणार!

राज्यात पुन्हा एकदा पावसाने दडी मारली असून जिल्ह्यात कुठे कुठे पावसाची शक्यता आहे. जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 06, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:55 AM IST
मान्सूनचे प्रवाह कमकुवत, राज्यातही एल निनोचा प्रवाह, सप्टेंबर महिन्यातही पाऊस टेन्शन वाढवणार!
Image Credit: Maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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