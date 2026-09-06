/मान्सूनचे प्रवाह कमकुवत, राज्यातही एल निनोचा प्रवाह, सप्टेंबर महिन्यातही पाऊस टेन्शन वाढवणार!

मान्सूनचे प्रवाह कमकुवत असल्याने राज्यात पावसाची उघडीप कायम आहे. आज 6 सप्टेंबर रोजी उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज आहे.
उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी ढगाळ हवामानासह हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. आज उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नाशिक, तसेच मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता कायम आहे. उर्वरीत राज्यात ढगाळ हवामान, ऊन-सावल्यांच्या खेळ, तसेच तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये आज हलका ते मध्यम पाऊस, तर त्यानंतर हलका पाऊस राहण्याचा अंदाज आहे. रायगडमध्ये पुढील 4 दिवस हलका ते मध्यम पाऊस होऊ शकतो. रत्नागिरीत 5 ते 8 सप्टेंबरदरम्यान हलका ते मध्यम पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. सिंधुदुर्गात 5 सप्टेंबर आणि 6 सप्टेंबरला हलका ते मध्यम, तर त्यानंतर हलका पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.
भारतीय हवामान विभागाने सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सप्टेंबरमधील पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या 21टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात सध्या सक्रिय असलेली एल निनो स्थिती पुढील काही महिन्यांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून तिचा प्रभाव फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत कायम राहू शकतो, असा इशारा जागतिक हवामान संघटनेने दिला आहे. यामुळे जगभरातील पर्जन्यमान, तापमान आणि पूर-दुष्काळासारख्या हवामानाशी संबंधित संकटांमध्ये वाढ होऊ शकते.
जागतिक पातळीवर हवामानात झालेल्या बदलांचा आणि ‘एल निनोचा भीषण प्रभाव आता मराठवाड्यात जाणवू लागला आहे. हिंगोली च्या औंढा नागनाथ तालुक्यात पावसाचा प्रदीर्घ खंड पडल्यामुळे हजारो हेक्टरवरील उभी पिके करपून खाक झाली आहेत.ऐन वाढीच्या तयारी असलेल्या सोयाबीन पिकांनी पिकांनी मान टाकल्यामुळे शेतात पिकांची अक्षरश राख झाली आहे निसर्गाच्या या अवकृपेमुळे बळीराजा पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे हिंगोलीच्य औंढा नागनाथ तालुक्यातील बेलुरा गावच्या परिसरात काही दिवसांपूर्वी हिरवीगार दिसणारी शेतं आज भीषण दुष्काळाच्या छायेत सापडली आहेत.एल निनोच्या प्रभावामुळे ऑगस्टच्या ऐन पावसाच्या दिवसांत कडक ऊन आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सलग महिनाभरापासून पावसाचा एक थेंबही न पडल्याने जमिनीतील ओलावा पूर्णपणे संपल्याने सोयाबीन पीक करपून गेले आहे