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महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस बरसणार, बंगालच्या उपसागरात...

बाप्पाच्या आगमनाला वरुणराजाही हजेरी लावणार आहे. मुंबईसह या जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 13, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:25 AM IST
महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस बरसणार, बंगालच्या उपसागरात...
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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