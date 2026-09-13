महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस बरसणार, बंगालच्या उपसागरात...

बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र पूरक ठरल्याने राज्यात वादळी वारे, मेघगर्जना आणि विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उत्तर कोकण आणि उत्तर मराठवाड्यातही वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आज रविवारी मुंबईसह परिसरात पावसाने हजेरी लावली आहे. पहाटेपासूनच पावसाची संततधार सुरू आहे.
सोमवारी बाप्पाचे आगमन होत आहे. बाप्पाच्या आगमनाला पावसाचेही आगमन होणार आहे. मुंबई तसेच पालघर, ठाणे जिल्ह्यांमध्ये सोमवार आणि मंगळवारी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासूनच महामुंबई परिसरात फारसा पाऊस नाही. एखाद्या सरीची केवळ उपस्थिती असून, त्यामुळे महामुंबई परिसरामध्ये कमाल तापमानाचा पारा सातत्याने चढा असल्याचे दिसत आहे.
धुळे, नंदुरबार तसेच नाशिक घाट परिसराला आज, रविवारी 'ऑरेंज अॅलर्ट' देण्यात आला आहे. तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची या काळात शक्यता असून, वाऱ्याचा वेगही ताशी 40 ते 50 किलोमीटरपर्यंत जाण्याचा अंदाज तसेच आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात रविवारी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांमध्ये आज, रविवारी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊसही पडू शकेल. गणेश चतुर्थीला सोमवारी तसेच दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनावेळी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकेल. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम सरींचीही शक्यता आहे.
मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानच्या जैसलमेरपासून राजगढ, बेतूल, कमी दाबाचे केंद्र ते पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रीय आहे. दक्षिण कोकण आणि लगतच्या अरबी समुद्रात 3.1 ते 7.6 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. दक्षिण कर्नाटकपासून मन्नारच्या आखातापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा कामय आहे.
बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले कमी दाब क्षेत्र शनिवारी जमिनीवर आले आहे. ही प्रणाली दक्षिण छत्तीसगढ आणि परिसरावर असून त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून 7.6 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. हे कमी दाबाचे क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगड आणि विदर्भाकडे येण्याची शक्यता आहे.