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संपूर्ण गणेशोत्सवात धो-धो पाऊस कोसळणार, आज या 7 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अलर्ट, सोसाट्याचे वारे वाहणार

यंदा बाप्पाचे आगमन भर पावसातच होणार असल्याचे चित्र आहे. मुंबई आणि ठाण्यासह संपूर्ण राज्यभरात पावसाने जोरदार पुनरागमन केले आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 14, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:06 AM IST
संपूर्ण गणेशोत्सवात धो-धो पाऊस कोसळणार, आज या 7 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अलर्ट, सोसाट्याचे वारे वाहणार
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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