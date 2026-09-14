/संपूर्ण गणेशोत्सवात धो-धो पाऊस कोसळणार, आज या 7 जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अलर्ट, सोसाट्याचे वारे वाहणार

दडी मारलेल्या पावसाने अखेर नागरिकांना सुखद धक्का देत हजेरी लावली आहे. बाप्पाच्या आगमनाबरोबरच वरुणराजाचे आगमन झाल्याने बळीराजा सुखावला आहे. शनिवारी रात्रीपासून मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाची संततधार सुरू आहे. मुंबईत सोमवारी सकाळी पावसाचा जोर राहणार आहे तर दुपारनंतर मात्र पाऊस कमी होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.
बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्र पूरक ठरल्याने उत्तर कोकणासह, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात हलक्या ते जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. आज उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मान्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा आणि त्यामुळं दक्षिण कोकण व लगतच्या अरबी समुद्रात 3.1 ते 7.6 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. विदर्भातील कमी दाब क्षेत्रपासून मन्नारच्या आखातापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा विस्तारला आहे.
पुढील आठवडाभरात अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याचे भाकीत हवामान खात्याने केले आहे. त्यानुसार उत्तर महाराष्ट्रात नंदुरबार, धुळे आणि नाशिकच्या घाटमाथ्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागात विजांच्या कडकडाटासह ताशी 40-50 किमी वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.
उत्तर कोकणातील पालघर आणि ठाणे, उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, तसेच विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडेल. उर्वरित कोकण (मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग), मध्य महाराष्ट्र (नाशिक, धुळे, जळगाव, पुणे, नगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर), संपूर्ण मराठवाडा आणि पूर्व विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्ये वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया कोणताही इशारा नाही. तरीही अनेक ठिकाणी मोठी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता नाही.
अरबी समुद्रातील बाष्पाच्या प्रभावामुळे मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडेल. उत्तर मुंबईत पावसाचा जोर असेल. गणपती बाप्पाच्या आगमनाच्या दिवशी काही ठिकाणी जोरदार सरी कोसळतील. 15 सप्टेंबर रोजी सरी सुरूच राहतील. मुंबई महानगर क्षेत्र आणि उत्तर कोकणात एकूण पाऊस सुमारे 200 मि.मी. पडण्याचा अंदाज असून डहाणू ते तलासरी पट्टयात 250 ते 300 मि.मी. पाऊस पडू शकतो. 14 सप्टेंबर रोजी उत्तर रत्नागिरीत मुसळधार पाऊस पडेल.