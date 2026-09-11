महाराष्ट्रात आजपासून पावसाचा जोर वाढणार! 'या' 10 जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा

राज्यात काही भागात पावसाने उघडीप दिली आहे. सप्टेंबर महिन्यातही पावसाने ओढ दिली आहे. शुक्रवारपासूनच काही भागात पावसाचा जोर वाढवण्याचा अंदाज आहे. आज मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी हजेरी लावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं बाप्पाच्या आगमनाला वरुणराजा हजेरी लावण्याची शक्यता आहे.
11 सप्टेंबरच्या सुमारास बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचा अंदाज आहे. 12 ते 14 सप्टेंबर दरम्यान जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, कोकण आणि गोव्यात 8 ते 14 सप्टेंबर या संपूर्ण कालावधीत बहुतांश ठिकाणी पाऊस हजेरी लावेल, तर 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी काही भागांत मुसळधार पाऊस पडू शकतो. हवामान विभागाने 12 सप्टेंबर पासून पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ऐन गणेशोत्सवात पाऊस बरसणार असल्याच्या अंदाज आहे. तर आजपासून दोन दिवस राज्यात पावसाचा जोर वाढेल असा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.
सध्या मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा अमृतसर, नजीबाबाद, हरदोई, सुलतानापूर, डाल्टनगंज, पूर्णिया आणि कमी दाब क्षेत्राच्या केंद्रातून पुढे वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत विस्तारत आहे. बंगालच्या उपसागराच्या वायव्य भागात आणि लगतच्या पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा किनारपट्टीवर तयार झालेले कमी दाबाचा क्षेत्र कायम आहे.
चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती समुद्रसपाटीपासून 7.6 किमी उंचीपर्यंत विस्तारली आहे. हे कमी दाब क्षेत्र पुढील 48 तासांत अधिक तीव्र होऊन पश्चिम वायव्य दिशेने उत्तर ओडिशा आणि गंगेच्या खोऱ्यातील पश्चिम बंगालच्या भागातून पुढे सरकण्याची शक्यता आहे.
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