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महाराष्ट्रात आजपासून पावसाचा जोर वाढणार! 'या' 10 जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा

राज्यात आजपासून पावसाचा जोर वाढणार आहे. मराठवाडा, विदर्भात जोरदार सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:48 AM IST
महाराष्ट्रात आजपासून पावसाचा जोर वाढणार! 'या' 10 जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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