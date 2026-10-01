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मान्सून माघारी परतण्यास सुरुवात, ऑक्टोबर महिन्यात उकाडा वाढणार की पाऊस कोसळणार, वाचा हवामानाचा अंदाज

राज्यातील काही भागातून मान्सूनने माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. कसं असेल आजचे हवामान जाणून घ्या.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 01, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 07:05 AM IST
मान्सून माघारी परतण्यास सुरुवात, ऑक्टोबर महिन्यात उकाडा वाढणार की पाऊस कोसळणार, वाचा हवामानाचा अंदाज
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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