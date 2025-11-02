English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईसह उपनगरात पहाटेपासून पावसाची संततधार; राज्यातील 'या' भागात विजांसह कोसळणार पाऊस

Maharashtra Weather News Today: आज सकाळपासूनच मुंबईसह उपनगरात पावसाने हजेरी लावली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 2, 2025, 07:05 AM IST
Maharashtra Weather News Today: नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी अद्यापही पावसाची रिपरिप सुरूच आहे. आज सकाळपासूनच मुंबई व उपनगरात पावसाने हजेरी लावली आहे. तर, उर्वरित राज्यातही पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

दोन्ही समुद्रातील कमी दाब क्षेत्रांचा प्रभाव कमी झाल्याने राज्यात पावसाचा जोर कमी होणार आहे. मात्र आज दक्षिण कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ आकाशासह कमाल-किमान तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 

आज सकाळपासूनच मुंबई व उपनगरात पावसाची रिपरिप सुरू आहे. त्यामुळं येथे ढगाळ वातावरण आहे. तर आज कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्रातील नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड परभणी, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर राज्यातील उर्वरित भागात ढगाळ हवामानासह वातावरणात चढ-उतार होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. 

पश्चिम बंगाल आणि परिसरावर मोंथा चक्रीवादळाचे कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असून यामुळं अरबी समुद्रातील कमी दाब प्रणालीची तीव्रता कमी होत असून या भागात ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय आहे. ही प्रणाली गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याकडे येणार आहे, अशी माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. 

FAQ

प्रश्न १: नोव्हेंबर महिन्यात पावसाची परिस्थिती कशी आहे?

उत्तर: नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी अद्यापही पावसाची रिपरिप सुरूच आहे. आज सकाळपासून मुंबई आणि उपनगरात पावसाने हजेरी लावली असून, उर्वरित राज्यातही पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रश्न २: आज मुंबई आणि उपनगरात पावसाची स्थिती काय आहे?

उत्तर: आज सकाळपासूनच मुंबई आणि उपनगरात पावसाची रिपरिप सुरू आहे, ज्यामुळे ढगाळ वातावरण आहे.

प्रश्न ३: राज्यातील कोणत्या भागात विजांसह पावसाची शक्यता आहे?

उत्तर: दक्षिण कोकण (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग), मध्य महाराष्ट्र (नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर) आणि मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, लातूर, नांदेड) या जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे.

प्रश्न ४: राज्यात पावसाचा जोर कमी होण्याचे कारण काय?

उत्तर: दोन्ही समुद्रातील कमी दाब क्षेत्रांचा प्रभाव कमी झाल्याने राज्यात पावसाचा जोर कमी होणार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

