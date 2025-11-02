मुंबईसह उपनगरात पहाटेपासून पावसाची संततधार; राज्यातील 'या' भागात विजांसह कोसळणार पाऊस

Maharashtra Weather News Today: नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी अद्यापही पावसाची रिपरिप सुरूच आहे. आज सकाळपासूनच मुंबई व उपनगरात पावसाने हजेरी लावली आहे. तर, उर्वरित राज्यातही पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दोन्ही समुद्रातील कमी दाब क्षेत्रांचा प्रभाव कमी झाल्याने राज्यात पावसाचा जोर कमी होणार आहे. मात्र आज दक्षिण कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ आकाशासह कमाल-किमान तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
आज सकाळपासूनच मुंबई व उपनगरात पावसाची रिपरिप सुरू आहे. त्यामुळं येथे ढगाळ वातावरण आहे. तर आज कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्रातील नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड परभणी, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर राज्यातील उर्वरित भागात ढगाळ हवामानासह वातावरणात चढ-उतार होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
पश्चिम बंगाल आणि परिसरावर मोंथा चक्रीवादळाचे कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असून यामुळं अरबी समुद्रातील कमी दाब प्रणालीची तीव्रता कमी होत असून या भागात ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय आहे. ही प्रणाली गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याकडे येणार आहे, अशी माहिती हवामान विभागाने दिली आहे.
