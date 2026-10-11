ऑक्टोबर हिट घाम फोडणार; उष्णतेची लाट येणार, हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट

राज्यात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा वाढला आहे. उन्हामुळं नागरिक हैराण झाले आहेत. उकाडा वाढल्याने अंगाची लाही लाही होत आहे. कोकणात उष्ण व दमट हवामानाटा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळं हवामान विभागाने सतर्कतेचा यलो अलर्ट दिला आहे. तर, उर्वरित राज्यात उन्हाचा ताप आणि उकाडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हवामान विभागाने मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला उष्णतेचा 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. सिंधुदुर्गात काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता असली तरी तापमानं मात्र ३६ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहणार असल्याने उकाडा जाणवणार असल्याचेही हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहणार आहे. या ठिकाणी तापमान 33 अंश सेल्सिअस राहणार असले तरी प्रखर ऊन्हामुळे उकाडा जाणवणार आहे.
पूर्वेकडून येणाऱ्या उष्ण आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्यांना अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे मुंबईत उकाडा वाढला आहे. अजून दोन ते तीन दिवस हीच स्थिती राहणार असून त्यानंतर काहीसे तापमान कमी होईल
राज्यातील शहरांचे तापमान ऑक्टोबर महिन्यात सरासरी 3 ते 4 अंश वाढले आहे. दरवर्षी या काळात हिवाळ्याची चाहूल लागते मात्र यंदा कमी पर्जन्यवृष्टी आणि परतीच्या पावसाचा पत्ता नसल्याने शहरे हॉट झाली आहेत. अल- निनो च्या प्रभावाने यंदा उन्हाळा 8 महिन्यांचा असणार आहे. वृक्ष आच्छादन वाढविणे हाच उपाय असल्याचे मत हवामान तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.