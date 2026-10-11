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ऑक्टोबर हिट घाम फोडणार; उष्णतेची लाट येणार, हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट


ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच विदर्भात उन्हाचा तडाखा वाढला असून, अनेक शहरांमध्ये कमाल तापमान वाढले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 11, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 08:22 AM IST
ऑक्टोबर हिट घाम फोडणार; उष्णतेची लाट येणार, हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट
Image Credit: october heat wave

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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