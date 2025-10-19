English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऐन दिवाळीत पाऊस बरसणार,पण उन्हाचा चटका कायम; 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

आज रविवारी रायगड, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट आहे. रत्नागिरी, नाशिक, सोलापूर, सांगली, धाराशिव, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस शक्य आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 19, 2025, 07:33 AM IST
Maharashtra Weather Update Rain and Thunderstorms Expected for 3 days IMD Issues Yellow Alert for 3 Districts

Maharashtra Weather Update: सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस कोसळला. ऑक्टोबर महिन्यातही पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ऐन दिवाळीत मुंबईत पाऊस बरसणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.तसंच, मुंबईच्या कमाल तापमानात घट होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. 

सध्या मुंबईसह राज्यभरात उन्हाचा चटका जाणवायला लागला आहे. ऑक्टोबर हिटचा त्रास जाणवू लागला आहे. मात्र असं असतानाच मध्येच पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. मुंबईसह राज्यात चार ते पाच दिवस पाऊस बरसू शकतो, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. सोमवार, मंगळवार आणि बुधवारी महामुंबईत संध्याकाळी पावसाची शक्यता आहे. तर रविवारपासूनच मुंबईच्या कमाल तापमानात घसरण होणार आहे. 

अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळं समुद्र किनारी भागांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. वायव्येकडे सरकताना ही प्रणाली तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यातच दक्षिण अंदमान समुद्र आणि परिसरात असलेल्या चक्राकार वाऱ्यामुळं मंगळवारपर्यंत अग्नेय बंगालच्या उपसागरात नव्याने कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती होण्याची संकेत आहेत. राज्यात पुढील चार ते पाच दिवस काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. मराठवाड्यात मात्र हवामान ढगाळ राहील. त्यामुळं रात्रीचे तापमान उबदार असेल तर दिवसाचे तापमान तुलनेने कमी असेल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्रात विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आल्याने यलो अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे.

आज रविवारी रायगड, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट आहे. तर, रत्नागिरी, नाशिक, सोलापूर, सांगली, धाराशिव, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. तर, उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामान राहणार असून उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

FAQ

१. सप्टेंबरनंतर ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता आहे का?

होय, सप्टेंबरमध्ये मुसळधार पाऊस पडल्यानंतर ऑक्टोबरमध्येही पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः मुंबईसह राज्यात पुढील चार ते पाच दिवस काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस बरसू शकतो. हवामान विभागाने यासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे.

२. दिवाळी दरम्यान मुंबईत पावसाची शक्यता आहे का?

होय, ऐन दिवाळीत मुंबईत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सोमवार, मंगळवार आणि बुधवारी महामुंबईत संध्याकाळी पावसाची शक्यता आहे.

३. मुंबईच्या तापमानात काय बदल अपेक्षित आहेत?

सध्या मुंबईसह राज्यभरात उन्हाचा चटका जाणवत असून ऑक्टोबर हिटचा त्रास आहे. मात्र, रविवारपासून मुंबईच्या कमाल तापमानात घसरण होणार आहे. राज्यात पावसामुळे तापमानात घट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

