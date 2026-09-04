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बाप्पाच्या आगमनाला वरुणराजाची हजेरी, हवामान विभागाने दिला 4 आठवड्यांचा अंदाज, तुमच्या जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस बरसणार का?

विदर्भात जुलै पाठोपाठ ऑगस्ट महिन्यातही पावसाची मोठी तूट आहे . संत्रा पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूर जिल्ह्यत हि तूट 71 टक्के व अमरावती जिल्हात 82 टक्के आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:27 AM IST
बाप्पाच्या आगमनाला वरुणराजाची हजेरी, हवामान विभागाने दिला 4 आठवड्यांचा अंदाज, तुमच्या जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस बरसणार का?
Image Credit: Maharashtra Rain Alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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