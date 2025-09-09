राज्यात पावसाचा जोर ओसरणार? पण 'या' जिल्ह्यात यलो अलर्ट जारी

Maharashtra Weather Today: सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून राज्यात धुमाकुळ घालणाऱ्या पावसाचा जोर आता कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पूर्व विदर्भात विजांसह पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, उर्वरित राज्यात हलक्या सरींची शक्यता कायम आहे. असे असले तरी, वायव्य भारतातील वादळी पावसामुळं कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाच्या सरी सुरूच आहेत.
राजस्थान आणि कच्छ परिसरात वागळी प्रणाली डीप ड्रिप्रेशन सक्रिय आहे. ही प्रणाली पाकिस्तानातील छोरपासून 90 किमी आग्नेयकडे, राजस्थानच्या बारमेरपासून 120 किमी नैऋत्यकडे, जैसलमेरपासून 190 किमी पश्चिमेकडे, गुजरातच्या राधांपूरपासून 170 किमी वायव्येकडे होती. आता याची तीव्रता कमी झाली आहे.
पावसाला पोषक हवामान असल्याने कोकण, घाटमाथा आणि उत्तर महाराष्ट्रात जोरदार सरी सुरू आहेत. तर तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली आहे. राज्याच्या उर्वरित भागात ढगाळ हवामानासह हलक्या सरी कोसळत आहेत. आज पूर्व विदर्भातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता कायम असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर जिल्ह्यातील विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. तर उर्वरित राज्यात मुख्यतः पावसाच्या हलक्या सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात अधूनमधून पावसाची रिपरिप सुरु आहे. त्यामुळे धरणांच्या पाणीसाठ्यात संथ गतीने वाढ होत असून धरणांत आता 97 टक्के पाणीसाठा जमा झाला आहे. सकाळी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत धरणांमध्ये एकूण 245 मिमी पाऊस झाला. त्यानुसार, सातही धरणांमधील पाणीसाठा 97.23 टक्के झाला आहे. गतवर्षी 8 सप्टेंबर रोजी हा पाणीसाठा 97.75 टक्के होता. सद्यस्थितीत ऊर्ध्व वैतरणामध्ये 97.88 टक्के, मध्य वैतरणामध्ये 97.5 टक्के, तानसामध्ये 98.69 टक्के व भातसामध्ये 96.14 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. तसेच मोडकसागर, विहार आणि तुळशी तलावात प्रत्येकी 100 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.