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कोकणात हवामानात बदल! रत्नागिरीने मोडला तब्बल 143 वर्षांचा विक्रम, मुंबईतही धोक्याची घंटा

मुंबईतील बदलत्या वातावरणाचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींवर होत असल्याचे दिसून येत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 13, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 07:18 AM IST
कोकणात हवामानात बदल! रत्नागिरीने मोडला तब्बल 143 वर्षांचा विक्रम, मुंबईतही धोक्याची घंटा
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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