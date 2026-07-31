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पुढचे दोन दिवस काळजी घ्या! राज्यात वादळी पावसाची शक्यता, 'या' दोन जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

राज्यात 2 दिवस जोरदार पावसाची शक्यता यवतमाळ, पुणे, नाशिक घाटमाथा परिसरात रेड अलर्ट विदर्भात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. पालघर, ठाणे, रायगडमध्ये जोरदार पावसाचा इशारा

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:08 AM IST
पुढचे दोन दिवस काळजी घ्या! राज्यात वादळी पावसाची शक्यता, 'या' दोन जिल्ह्यांना रेड अलर्ट
Image Credit: Maharashtra Weather update Red Alert for kokan and Pune nashik ghat areas

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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