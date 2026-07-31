पुढचे दोन दिवस काळजी घ्या! राज्यात वादळी पावसाची शक्यता, 'या' दोन जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

हवामान विभागाने पुन्हा एकदा राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. विदर्भात पावसाचा जोर वाढला असून उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि घाटमाथ्यावरदेखील मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुणे आणि नाशिक जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. पुढील 24 ते 48 तासांत राज्याच्या काही भागांत जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब प्रणाली विदर्भाकडे आल्याने राज्यात पावसाचा जोर वाढला आहे. विदर्भ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड परिसरावर वादळी प्रणाली सक्रीय आहे. गुरुवारी ही प्रणाली छत्तीसगडच्या दूर्गजवळ असून राजनंदगावरपासून 130 किमी आणि ब्रह्मपुरीपासून 130 किमी अग्नेयकडे होती. आज विदर्भ आणि मध्य प्रदेशकडे परिसराकडे सरकताना या प्रणालीची तीव्रता कमी होण्याची शक्यता आहे.
आज 31 जुलै रोजी पुणे घाट परिसर व नाशिक घाट परिसरात रेड अलर्ट जारी केला आहे. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व जळगाव या परिसरांसाठी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, कोल्हापूर घाटमाथा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जोरदार सरींची तसंच, उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी विजासंह पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे.
हवामान विभागाने 31 जुलै ते 27 ऑगस्ट या 4आठवड्यांसाठी पावसाचा दीर्घकालीन अंदाज जारी केला आहे. या अंदाजानुसार पुढील 24 ते 48 तासांत राज्याच्या काही भागांत जोरदार पावसाचा इशारा असला तरी ऑगस्ट महिन्यात पावसाची ओढ देण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात गुरुवारपासून जोरदार पाऊस पडतोय हवामान विभागाने काल हिंगोली जिल्ह्याला रेड अलर्ट दिला होता. त्यानुसार काल सकाळपासून हिंगोली जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला आहे. रात्री देखील हिंगोली जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस झाल्याने नद्या आणि ओढ्यांच्या पाणी पातळीत चांगलीच वाढ झाली आहे. हिंगोली जिल्ह्याची जलवाहिनी असलेल्या कयाधू नदीला पूर आला आहे नदी दुथडी भरून वाहत असून यंदाच्या पावसाळ्यातला हा पहिलाच पूर आहे सकाळपासून हिंगोली जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम आहे हिंगोली जिल्ह्यात प्रशासनाकडून सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत