परतीच्या पावसाला सुरुवात, ऑक्टोबर हिट तरीही 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज!

राज्यात यंदा पावसाची स्थिती कमीच आहे. त्यातच सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यापासूनच पावसाने माघार घेण्यास सुरूवात केली आहे. परतीचा पाऊस महाराष्ट्राच्या काही भागांना झोडपणार असून कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या काही भागात मान्सूनच्या परतीसाठी पोषक हवामान तयार होत आहे.
उत्तर म्यानमार आणि अग्नेय बांगलादेशमध्ये कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय आहे. नैऋत्य मोसमी वारे राजधानी दिल्लीसह राजस्थान, पंजाब, हरियाणाच्या बहुतांश तर गुजरात उत्तर प्रदेशच्या काही भागांतून परतले आहेत.
परतीचा पाऊस कधी?
3 ऑक्टोबरपासून देशाच्या आणखी काही भागांतून मान्सून परतण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कर्नाटकपासून मन्नारच्या आखातापर्यंत समुद्रसपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा विस्तारला आहे.
मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असतानाच कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामान, उन सावल्यांच्या खेळात उन्हाचा चटका वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 2 ते 6 ऑक्टोबर या काळात जिल्ह्यात 1 ते 4 मिमी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 2 ते 5 ऑक्टोबरदरम्यान 1 ते 2 मिमी
पाऊस पडण्याचा अंदाज असून 6 ऑक्टोबरला पाऊस निरभ्र राहील. रायगड जिल्ह्यात 2 ऑक्टोबर रोजी केवळ 1 मिमी पावसाची शक्यता आहे, तर 3 ते 6 ऑक्टोबर या काळात पाऊस पडण्याची शक्यता नाही.