Marathi News
Weather Update : महाराष्ट्रात हवामान कोरडे आणि उष्ण, तापमानात मोठी वाढ

Maharashtra Weather : महाराष्ट्रातील हवामानात बदल पाहायला मिळत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात वातावरणात मोठा बदल झालेला दिसत आहे. कसं असेल महाराष्ट्राचं वातावरण. आरोग्यावर आणि शेतीवर काय परिणाम होणार? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 8, 2026, 08:57 AM IST
Weather Update : महाराष्ट्रात हवामान कोरडे आणि उष्ण, तापमानात मोठी वाढ

महाराष्ट्रातील सध्याचे हवामान मुख्यतः कोरडे आणि स्थिर आहे. फेब्रुवारी महिन्यात तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे थंडी कमी होत आहे आणि दिवस गरम होत आहेत. विविध भागांमध्ये कमाल तापमान 30 ते 33 डिग्री सेल्सिअस आणि किमान तापमान 16 ते 20 डिग्री सेल्सिअसच्या दरम्यान आहे, जसे की अमरावतीमध्ये 16 ते 33 डिग्री. मुंबई आणि पुणे सारख्या पश्चिम महाराष्ट्रात सकाळी हलकी थंडी आणि दुपारी उष्णता जाणवते. हवामान खात्याने (IMD) दिलेली माहिती: 8 फेब्रुवारी 2026 च्या अपडेटनुसार, विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर भागांमध्ये पुढील दोन दिवस किमान तापमानात फारसा बदल नाही, त्यानंतर 2-3 डिग्री सेल्सिअसची वाढ होईल. संपूर्ण महिन्यासाठी कमाल आणि किमान तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहतील, थंड लहरींची संख्या कमी असेल आणि कोरडे हवामान कायम राहील.  पावसाची शक्यता नाही आणि कोणत्याही प्रकारची चेतावणी जारी करण्यात आलेली नाही. 

सामान्य लोकांवर या हवामानाचा परिणाम होणार आहे.  थंडी कमी झाल्याने दैनंदिन जीवन सोपे होईल, बाहेरचे काम आणि प्रवास सुलभ होतील. मात्र, दुपारी वाढत्या उष्णतेमुळे पाणी पिणे आणि सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण आवश्यक आहे. शेतीसाठी कोरडे हवामान चांगले आहे, पण दीर्घकाळ पावसाचा अभाव असल्यास सिंचनाची गरज भासू शकते. एकंदरीत, हिवाळा संपत असल्याने लोकांना उन्हाळ्याच्या तयारीसाठी वेळ फेब्रुवारी 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील हवामानात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत.

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ने सांगितलेले हवामानाचे मुद्दे 

तापमानात वाढ: राज्याच्या बहुतांश भागात थंडीचा कडाका कमी झाला असून उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. कमाल तापमान 28°C ते 34°C च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
कोरडे हवामान: पुढील काही दिवस कोकण आणि विदर्भासह संपूर्ण राज्यात हवामान मुख्यत्वे कोरडे आणि निरभ्र राहण्याचा अंदाज आहे.
अल्पकालीन घट: उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे पुणे आणि उत्तर कोकणासारख्या काही भागात किमान तापमानात 1-2 अंशांची किरकोळ घट झाली आहे, मात्र ही स्थिती तात्पुरती असेल.
ढगाळ वातावरण: काही जिल्ह्यांत अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून तापमानातील ही अस्थिरता कायम राहील. 

सामान्यांवर होणारे परिणाम

आरोग्यावर परिणाम होताना दिसत आहे. दिवसा उन्हाचा चटका आणि रात्री किंवा पहाटे किंचित गारवा अशा 'मिश्र' हवामानामुळे सर्दी, खोकला आणि व्हायरल तापाचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. कोरड्या हवामानामुळे काढणीला आलेल्या पिकांना दिलासा मिळेल मात्र, तापमानातील सततच्या चढ-उतारामुळे फळबागांवर (विशेषतः आंबा आणि द्राक्ष) रोगराई पडण्याची भीती असते . शेतकऱ्यांनी अॅग्रोवन (Agrowon) सारख्या विश्वसनीय स्रोतांकडून मिळणाऱ्या कृषी-हवामान सल्ल्यानुसार पिकांचे नियोजन करावे. दैनंदिन जीवन: वाढत्या उन्हामुळे दुपारच्या वेळी प्रवाशांना त्रासाचा सामना करावा लागू शकतो. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात आर्द्रता वाढल्याने उकाडा जाणवू शकतो. हवामानातील अधिक अचूक आणि जिल्हावार माहितीसाठी तुम्ही भारतीय हवामान विभाग (IMD Pune) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता. 

