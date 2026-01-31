English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हवामानाचा यू-टर्न! कडाक्याच्या थंडीनंतर पावसाचा अलर्ट, IMD कडून महत्त्वाची माहिती

Maharashtra Weather Update: काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उभ्या पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. राज्यातील हवामान सतत चढउतार होत आहे आणि हवामान खात्याने काही भागात पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 31, 2026, 11:15 AM IST
हवामानाचा यू-टर्न! कडाक्याच्या थंडीनंतर पावसाचा अलर्ट, IMD कडून महत्त्वाची माहिती

IMD Alert : महाराष्ट्रातील तापमान आणि हवामानात वारंवार चढउतार होत आहेत. हवामान खात्याने राज्याच्या काही भागात पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात त्याचे परिणाम जाणवू शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या काही भागात ढगाळ आकाश आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.  मुंबई स्वच्छ राहील. शहरातील कमाल तापमान २८.१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २४.४ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. पावसाचा कोणताही अंदाज नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईची हवेची गुणवत्ता: खराब

काल, गुरुवारी, मुंबईची हवेची गुणवत्ता 'खराब' श्रेणीत होती. AQI ३०९ वर पोहोचला. या खराब हवेमुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो आणि डोळे आणि घशात जळजळ होऊ शकते. तथापि, गुरुवारच्या तुलनेत शुक्रवारी हवेची गुणवत्ता थोडी चांगली आहे. सायन आणि वडाळा सारख्या अनेक भागात हवेची गुणवत्ता 'धोकादायक' पातळी गाठली आहे. इमारतींचे बांधकाम, वाहनांमधून निघणारे धूर आणि वाहनांमधून निघणारे उत्सर्जन यामुळे हवेची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या खालावते.

जळगाव, नाशिकमध्ये पाऊस

दरम्यान, गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून जळगाव, नाशिक आणि राज्यातील अनेक भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट होत आहे. गारपिटीमुळे जळगावमधील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या भागातील नुकसान लक्षणीय आहे, तर इतर भागात कमी प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाचे आता मूल्यांकन केले जात आहे.

जिल्ह्यात 27 जानेवारी रोजी झालेल्या अवकाळी पावसाने रब्बी हंगामाला मोठा फटका बसला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसल्याने जिल्ह्यातील सुमारे २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके भुईसपाट झाली असून, हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. आता फेब्रुवारी व मार्च महिन्यातदेखील अवकाळीचे संकट राहणार असल्याचे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

यावर्षी जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने प्रकल्पांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होता. तसेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात पडलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे रब्बी पिके जोमात होती. मात्र, पीक काढणीला अवघ्या एका महिन्याचा कालावधी शिल्लक असतानाच पावसाने थैमान घातल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. 

बाधित क्षेत्रांसाठी अहवाल तयार 

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व बाधित क्षेत्रांसाठी प्राथमिक अहवाल सादर केले आहेत. हे अहवाल पूर्ण झाल्यानंतरच शेतीच्या नुकसानीचे अंतिम मूल्यांकन उपलब्ध होईल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
mumbai weatherMaharashtra Weather Updatemaharashtra weathermaharashtra rainsmaharashtra weather alert

इतर बातम्या

'भाजपा मढ्याच्या टाळूवरचं...'; सुनेत्रा पवारांच्य...

मुंबई बातम्या