हवामानाचा यू-टर्न! कडाक्याच्या थंडीनंतर पावसाचा अलर्ट, IMD कडून महत्त्वाची माहिती

IMD Alert : महाराष्ट्रातील तापमान आणि हवामानात वारंवार चढउतार होत आहेत. हवामान खात्याने राज्याच्या काही भागात पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात त्याचे परिणाम जाणवू शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या काही भागात ढगाळ आकाश आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मुंबई स्वच्छ राहील. शहरातील कमाल तापमान २८.१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २४.४ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. पावसाचा कोणताही अंदाज नाही.
काल, गुरुवारी, मुंबईची हवेची गुणवत्ता 'खराब' श्रेणीत होती. AQI ३०९ वर पोहोचला. या खराब हवेमुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो आणि डोळे आणि घशात जळजळ होऊ शकते. तथापि, गुरुवारच्या तुलनेत शुक्रवारी हवेची गुणवत्ता थोडी चांगली आहे. सायन आणि वडाळा सारख्या अनेक भागात हवेची गुणवत्ता 'धोकादायक' पातळी गाठली आहे. इमारतींचे बांधकाम, वाहनांमधून निघणारे धूर आणि वाहनांमधून निघणारे उत्सर्जन यामुळे हवेची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या खालावते.
दरम्यान, गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून जळगाव, नाशिक आणि राज्यातील अनेक भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट होत आहे. गारपिटीमुळे जळगावमधील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या भागातील नुकसान लक्षणीय आहे, तर इतर भागात कमी प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाचे आता मूल्यांकन केले जात आहे.
जिल्ह्यात 27 जानेवारी रोजी झालेल्या अवकाळी पावसाने रब्बी हंगामाला मोठा फटका बसला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसल्याने जिल्ह्यातील सुमारे २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके भुईसपाट झाली असून, हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. आता फेब्रुवारी व मार्च महिन्यातदेखील अवकाळीचे संकट राहणार असल्याचे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
यावर्षी जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने प्रकल्पांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होता. तसेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात पडलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे रब्बी पिके जोमात होती. मात्र, पीक काढणीला अवघ्या एका महिन्याचा कालावधी शिल्लक असतानाच पावसाने थैमान घातल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व बाधित क्षेत्रांसाठी प्राथमिक अहवाल सादर केले आहेत. हे अहवाल पूर्ण झाल्यानंतरच शेतीच्या नुकसानीचे अंतिम मूल्यांकन उपलब्ध होईल.