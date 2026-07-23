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मुंबईसह राज्यात पुन्हा मुसळधार पावसाचा इशारा, महाराष्ट्रातील 'या' 25 जिल्ह्यांना अलर्ट

कोकण विभागात पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत पावसाचा ऑरेंज अलर्टचा अंदाज आहे. अशातच मुंबई, ठाणे आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:39 AM IST
मुंबईसह राज्यात पुन्हा मुसळधार पावसाचा इशारा, महाराष्ट्रातील 'या' 25 जिल्ह्यांना अलर्ट

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईसह राज्यात पुन्हा मुसळधार पावसाचा इशारा, महाराष्ट्रातील 'या' 25 जिल्ह्यांना अलर्ट
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