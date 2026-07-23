मुंबईसह राज्यात पुन्हा मुसळधार पावसाचा इशारा, महाराष्ट्रातील 'या' 25 जिल्ह्यांना अलर्ट

Maharashtra Weather Update: ब्रेक घेतलेल्या मान्सूनने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मराठवाडा-विदर्भातही पावसाने हजेरी लावली आहे. घाट क्षेत्रातही मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस कोसळला आहे. मध्य महाराष्ट्र व विदर्भातही जोरदार पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली आहे. घाटमाथ्यावरही मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने रेड अलर्ट कायम करण्यात आला आहे.
राज्यात पुढील 24 तासांत पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वेगवान वाऱ्यांमुळे राज्यातील विविध भागांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तर कोकण, रायगड, पुणे आणि नाशिकच्या घाट भागात पुढील 24 तासांत तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. राज्याच्या उर्वरित अंतर्गत भागात मध्यम स्वरूपाचा तर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो.
पुण्याच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने सावधानतेचा इशारा रेड अलर्ट कायम करण्यात आला आहे. उर्वरित कोकण, घाटमाथ्यावर अति जोरदार सरींची शक्यता असल्याने दक्षतेचा ऑरेंज अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने सावधानतेचा इशारा देण्यात आली आहे. पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक घाटमाथा, सातारा जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर अति जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथा, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर, गड़चिरोली जिल्ह्यांत जोरदार सरींची तर राज्याच्या तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळं यलो अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे.
धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक या जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला. या जिल्ह्यांत पावसाचा यलो अलर्टचा अंदाज आहे. नाशिक घाटमाथा येथे ऑरेंज अलर्टची शक्यता असून अहिल्यानगर जिल्ह्यात हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे. पुणे, सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. पुणे घाटमाथा परिसरात पावसाचा रेड अलर्टचा अंदाज आहे. सोलापूर जिल्ह्यात हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. सातारा घाटमाथा परिसरात पावसाचा ऑरेंज अलर्टचा अंदाज आहे. कोल्हापूरमध्ये हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली. मराठवाडा विभागात छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली या जिल्ह्यांत मध्यम पावसाची शक्यता आहे. जालना, परभणी, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत हलक्या पावसाची शक्यता आहे.
विदर्भात अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ आणि वाशिम या एकूणच जिल्ह्यांत पावसाचा यलो अलर्टचा अंदाज
पुणे घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट देण्यात आला आहे.
ऑरेंज अलर्ट
पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक घाटमाथा, सातारा घाटमाथा
येलो अलर्ट
मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथा, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली
विजांसह वादळी पावसाची शक्यता
नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया
पालघर जिल्ह्यामध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह रात्रभर मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी भरले आहे. अनेक मुख्य रस्ते बंद झाले आहेत. तर सूर्या नदीला पूर आला असून पालघर तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांमध्ये पाणी शिरले आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. डहाणू शहरांमध्ये ठिकठिकाणी पाणी दुकानांमध्ये पाणी शिरलं आहे. मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर ही अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. प्रशासनाने खबरदारी म्हणून आज संपूर्ण जिल्ह्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे.तर NDRF टीम सुद्धा तैनात करण्यात आलेली आहे.