English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weather Updates : राज्यात एकाचवेळी दोन ऋतू, कुठे उन्हाळा तर कुठे पावसाळा; IMD ने काय म्हटलंय?

Maharashtra Weather Update : राज्यात 5 मार्च 2026 रोजी ऋतुचा अनोखा खेळ पाहायला मिळणार आहे. निसर्गाचे लहरी रुप अनुभवायला मिळणार आहे. राज्यात कुठे पाऊस तर कुठे ऊनाचा तडाखा पाहायला मिळणार आहे. पाहा कसं असेल 5 मार्च 2026 चं हवामान. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 5, 2026, 08:56 AM IST
Weather Updates : राज्यात एकाचवेळी दोन ऋतू, कुठे उन्हाळा तर कुठे पावसाळा; IMD ने काय म्हटलंय?

Weather Updates News : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या उन्हाळ्याची चाहूल लागली असून, मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षीचा उन्हाळा नेहमीपेक्षा जास्त कडक राहण्याची शक्यता आहे.  "राज्यात उन्हाचा कडाका वाढला! मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर 'यलो अलर्ट', पारा 38 अंशांच्या पार जाण्याची शक्यता." "मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात उन्हाने आपला प्रभाव दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन ते तीन दिवस मुंबई, ठाणे आणि रायगड परिसरात उष्ण आणि दमट हवामान राहण्याचा अंदाज असून नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे."

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईचे हवामान तापमान: 

मुंबईत दिवसाचे तापमान ३६°C ते ३७°C पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, तर रात्रीचे तापमान २२°C ते २७°C च्या आसपास राहील. आर्द्रता (Humidity): हवेत आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त असल्याने मुंबईकरांना 'हॉट अँड स्टिकी' (उकाडा) हवामानाचा सामना करावा लागत आहे.
हवेची गुणवत्ता (AQI): वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सध्या 'वाईट' (Poor) श्रेणीत आहे. यलो अलर्ट: हवामान विभागाने ४ आणि ५ मार्च रोजी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी उष्ण आणि दमट हवामानाचा 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. 

महाराष्ट्राचे हवामान

विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र: या भागात सकाळच्या वेळी थोडा गारवा असला, तरी दुपारी उन्हाचा चटका प्रचंड वाढला आहे. विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मार्च महिन्यातच उष्णतेची लाट (Heatwave) येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

 (हे पण वाचा - कधीच पाहिला नसेल इतका उकाडा पडणार? देशभरात मार्च ठरणार तापदायक; एप्रिलमध्येही हीच दशा) 

मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्र: या भागातही तापमानाचा पारा सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे.

एकूण अंदाज: मार्च ते मे या कालावधीत महाराष्ट्रातील रात्रीचे तापमानही नेहमीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे उकाडा अधिक जाणवेल. 

विदर्भातील अकोल्यात तापमानाने चाळीशी गाठली असून कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात हलक्या पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. 5 आणि 6 मार्च रोजी कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांत पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीपर्यंत पसरलेला कमी दाबाचा पट्टा आणि अरबी समुद्रातील चक्राकार वारे यामुळे वातावरणात हा बदल घडून येत आहे. मात्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील हवामान मात्र पुढील 4 ते 5 दिवस कोरडेच राहण्याचा अंदाज आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weatherMarch 2026

इतर बातम्या

T20 WC: 'तुमची लायकी नाही', इंडिया हारणार म्हणणाऱ...

स्पोर्ट्स