Weather Update : सावधान! महाराष्ट्रात उकाड्यातसोबत ढगाळ वातावरण, अवकाळी पावसाची दाट शक्यता

आज महाराष्ट्रात उन्हाळ्याची सुरुवात झाली असून, तापमान वाढत चालले आहे. सकाळी काही भागांत गारवा जाणवत असला तरी दुपारी प्रचंड उष्णता वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभाग (IMD) ने काही जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेसाठी येलो अलर्ट दिला आहे. राज्यात अवकाळी पावसाची मोठी शक्यता सध्या दिसत नाही, पण काही ठिकाणी हलका ढगाळ वातावरण किंवा हलकी धुके राहू शकते. उद्या आणखी तापमान वाढण्याची शक्यता आहे. उन्हाळा पूर्ण जोरात सुरू झाला आहे! तापमानात वाढ होणार आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापमान 36°C ते 40°C च्या दरम्यान पोहोचले आहे. हवामान विभागाने (IMD) मुंबईसह कोकण आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पुढील दोन दिवसांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूरमध्ये तापमान 34-38°C च्या दरम्यान असून हवामान कोरडे आहे. मुंबई आणि कोकण: मुंबईत आर्द्रता आणि उष्णतेमुळे उकाडा वाढला असून तापमान 38-39°C पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे वार्षिक हवामान स्वरूप अतिशय उकाड्याच असणार आहे. महाराष्ट्राचे हवामान प्रामुख्याने उष्णकटिबंधीय मान्सून प्रकारचे असून ते चार ऋतूंमध्ये विभागले जाते. हा काळ अत्यंत उष्ण आणि कोरडा असतो.
तापमान साधारणपणे 22°C ते ३39°C च्या दरम्यान असते, तर अंतर्गत भागात ते 40°C च्या पुढेही जाते. नैऋत्य मान्सूनमुळे संपूर्ण राज्यात पाऊस पडतो. कोकण किनारपट्टीवर सर्वाधिक पाऊस होतो, तर मध्य महाराष्ट्र (पर्जन्यछायेचा प्रदेश) तुलनेने कोरडा राहतो. परतीचा मान्सून ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर यामध्ये होतो. या काळात हवामान उबदार आणि कोरडे होऊ लागते.
सावधानता: दुपारी 12 ते 4 दरम्यान बाहेर पडू नका.
भरपूर पाणी प्या, हलके कपडे घाला.
शेतकरी बांधवांनी पिकांच्या संरक्षणाची काळजी घ्या.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वरून प्रवास करताना हायड्रेशन ठेवा.
वाढत्या उष्णतेमुळे बाजारात भाज्यांचे दर कमी झाले आहेत. कोथिंबीर, कांदापत्ता आणि मटार या काही भाज्या वगळता इतर बहुतांश भाज्या स्वस्त झाल्या आहेत. उष्णतेमुळे भाजीपाला लवकर खराब होण्याचा धोका असल्याने विक्रेत्यांची चिंता वाढली आहे.सध्या बाजारात टोमॅटो 40 ते 50 रुपये किलो, वांगी 50 रुपये किलो, फ्लॉवर 40 ते 50 रुपये, शेवग्याच्या शेंगा 60 ते 80 रुपये, गवार 100 ते 120 रुपये, कोबी 35 रुपये तर दुधी भोपळा 30 ते 40 रुपये किलो या दराने विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. या तुलनेत मटारच्या दरात थोडी वाढ झाली आहे. घाऊक बाजारात 30 ते 40 रुपयांवरून तो 50 ते 60 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे.
भाजी विक्रेते भगवान तुपे यांनी सांगितले की, उष्णतेमुळे मटार लवकर खराब होतो. त्यामुळे त्याचा पुरवठा कमी होतो आणि दर वाढतात. सध्या कोथिंबीर 40 ते 50 रुपये जुडी, मेथी 20 ते 25 रुपये, पालक 10 रुपये, चवळी 10 रुपये, शेपू 20 ते 30 रुपये, कांदापत्ता 40 ते 50 रुपये तर माठ 10 रुपये या दराने विकला जात आहे. भाजी विक्रेते उमेश जयस्वाल म्हणाले, कोथिंबीर आणि कांदापत्ता सोडला तर इतर भाज्या स्वस्त आहेत. तरीही बाजारात ग्राहक फारसे येत नाहीत.