/तुफान बरसतोय! महाराष्ट्रात मान्सूनची आगेकूच; 26 जूनपर्यंत पावसाचा हवामान विभागाचा अंदाज

Maharashtra Weather Updates : पुढील 3 तासात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. तरी नागरिकांनी सतर्क राहावे, असा आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पुढील 2 दिवस अतिशय महत्त्वाचे असणार आहेत. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 26 जूनपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. मान्सूनने पुणे आणि रायगडच्या दिशेने आगेकूच केली असून, मुंबई आणि राज्यातील इतर भागांत त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी हवामान अनुकूल आहे. 22 ते 26 जून या काळात कोकणात काही ठिकाणी पावसाचा, तर मध्य महाराष्ट्रात मध्यम ते मुसळधार आणि मराठवाड्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
कोकणासाठी 22 ते 26 जून दरम्यान काही ठिकाणी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. याच काळात मध्य महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह वादळ, वारे आणि मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात २२ ते २४ जून दरम्यान विजांच्या कडकडाटासह वादळ, वारे आणि हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाने दक्षिण महाराष्ट्र-गोवा किनारपट्टीवरील मच्छिमारांसाठी सूचना जारी केली असून, त्यांना 22 ते 26 जून या कालावधीत समुद्रात न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. या भागात वाऱ्याचा वेग ताशी 40-50 किमी, तर काही ठिकाणी तो ताशी 60 किमीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. पावसामुळे सखल आणि शहरी भागात स्थानिक पातळीवर पाणी साचण्याची किंवा पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. वाहतूक सेवेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, उभ्या पिकांचे नुकसान होऊ शकते आणि किनारपट्टीवर समुद्राची स्थिती खवळलेली राहण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण कोकणातील हरणे आणि मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर येथे दोन आठवडे स्थिर असलेला मान्सून आता पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील अलिबागच्या दिशेने सरकला आहे. मुंबईसह राज्यातील इतर भागांत मान्सूनच्या आगेकूचीसाठी हवामान अनुकूल असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची नोंद होत असली, तरी बहुतांश भागांत हवामान कोरडेच आहे. या वर्षी 6 जून रोजी मान्सूनचे कोकण विभागात आगमन झाले. सामान्यतः, मान्सून 15 ते 20 जूनच्या सुमारास राज्यातील बहुतांश भागांत पोहोचतो. या वर्षी जून महिना संपत आला तरीही, राज्यात समाधानकारक पावसाची नोंद झालेली नाही. 21 जूनपासून हवामानाच्या स्थितीत बदल होत आहेत आणि मान्सूनच्या पुढील वाटचालीस अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.