वरुणराजाची धडाकेबाज एन्ट्री! मुंबईसह कोकणात पावसाची बॅटिंग, पुढील 48 तास महत्त्वाचे

महाराष्ट्रात रिमझिम पावसाची सुरुवात झाली आहे. IMD यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय हवामान खात्याने राज्याच्या अनेक भागात तुफान वारा आणि मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात शुक्रवारीही उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहिले असून, विदर्भ हा राज्यातील सर्वाधिक उष्ण प्रदेश ठरला. भारतीय हवामान विभागाच्या पुणे वेधशाळेनुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे राज्यातील सर्वाधिक कमाल तापमान 42.9 अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले.
विदर्भातील अनेक ठिकाणी तापमान ४० अंश सेल्सियसच्या वर नोंदवले गेले; यामध्ये अकोला (४२.० अंश सेल्सियस), अमरावती (४०.६ अंश सेल्सियस), बुलढाणा (३९.० अंश सेल्सियस), चंद्रपूर (४०.४ अंश सेल्सियस) आणि नागपूर (४१.६ अंश सेल्सियस) यांचा समावेश आहे, जे या भागात कायम असलेल्या उष्णतेचे निदर्शक आहे.
पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात उष्ण हवामान कायम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात, पुण्यात कमाल तापमान 37.6 अंश सेल्सियस नोंदवले गेले, तर शेजारील लोहगावमध्ये 36.4 अंश सेल्सियस तापमान होते. कोल्हापूर आणि सातारा येथे अनुक्रमे 34.6 अंश सेल्सियस आणि 37.2 अंश सेल्सियस तापमान नोंदवले गेले. काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता
पुणे आणि लगतच्या भागांसाठी हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या अंदाजानुसार, आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहील आणि दुपार किंवा संध्याकाळच्या सुमारास अंशतः ढगाळ होईल. तसेच, काही ठिकाणी विजांचा कडकडाट, हलका पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मेघगर्जना होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या बहुतांश भागात पावसाची हालचाल मंदावलेली राहिली. गेल्या २४ तासांत पुण्यात पावसाची नोंद झाली नाही, तर मराठवाड्यातील धाराशिवमध्ये ४ मिमी पाऊस पडला. हवामान परिस्थितीवर, विशेषतः ज्या भागात मेघगर्जनेचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे तिथे, सतत लक्ष ठेवले जाईल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) शुक्रवारी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि महाराष्ट्रातील इतर भागांसाठी 'येलो अलर्ट' जारी केला असून, उष्ण हवामान, पाऊस आणि मेघगर्जनेचा अंदाज वर्तवला आहे. मुंबईत उष्ण आणि दमट हवामान होते; शहरातील वेधशाळेने कमाल तापमान ३५.० अंश सेल्सियस आणि किमान तापमान २८.४ अंश सेल्सियस नोंदवले. उपनगरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सांताक्रूझ केंद्रावरही कमाल तापमान ३५.० अंश सेल्सियस नोंदवले गेले. कोकण विभागात अलिबाग येथे सर्वाधिक तापमान ३८.९ अंश सेल्सियस नोंदवले गेले.
उष्ण आणि दमट हवामान असूनही, शुक्रवारी उशिरा संध्याकाळी मुंबईतील हवेची गुणवत्ता 'समाधानकारक' श्रेणीत होती. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) 'समीर' (SAMEER) ॲपवरील माहितीनुसार, शहराचा हवेची गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ५८ इतका होता, जो सार्वजनिक आरोग्यावर नगण्य परिणाम दर्शवतो.