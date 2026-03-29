का बदलतंय महाराष्ट्राचं हवामान? मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाचा असा असेल प्रभाव

Weather Updates : मार्च महिन्याच्या अखेरीस पावसाला सुरुवात होणार आहे. बदलत्या हवामानाचे कारण काय? राज्याच्या हवामानात मागील काही दिवसांपासून चढ-उतार होत आहे. दक्षिण कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागात पावसाची नोंद होत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 29, 2026, 07:56 AM IST
गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्याने उच्चांक गाठला आहे. मुंबई पुणेसह राज्याच्या इतर भागात उन्हाचा पारा वाढला आहे. असं असताना 30 मार्चला राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. मार्च 2026च्या अखेरीस महाराष्ट्रात होत असलेल्या या अवकाळी पावसाचे मुख्य कारण म्हणजे दोन वेगवेगळ्या हवामान प्रणालींचा (Weather Systems) झालेला संयोग होय. हवामान विभागाने (IMD) 30 आणि 31 मार्च दरम्यान राज्याच्या अनेक भागांत वादळी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. 

महाराष्ट्रात  मार्च महिन्यात काही ठराविक ठिकाणी पाऊस पडला. त्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये चिंता वाढली आहे. 1 ते 26 मार्च दरम्यान महाराष्ट्रात सुमारे 73% कमी पावसाची नोंद झाली आहे. कोकण आणि गोव्याला याचा सर्वाधिक फटका बसला, जिथे 99% कमी पावसाची नोंद झाली आहे. ज्यामुळे जवळपास दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. विदर्भात सुमारे 94% कमी मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातही अनुक्रमे 47% आणि 41% कमी पाऊस झाला. या दीर्घकाळ चाललेल्या कोरड्या हवामानाचा परिणाम शेती आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर झाला आहे.

राज्यातील बहुतांश भागात पुढील काही दिवस पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. राज्यातील हवामानात मागील काही दिवसापासून झपाट्याने बदल होत आहे. अनेक भागात पाऊस आणि गारपीटीची नोंद होत असल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.

हवामान बदलाची कारणं काय?

उत्तर भारतात सध्या एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बन्स' सक्रिय आहे. भूमध्य समुद्राकडून येणारे हे बाष्पयुक्त वारे हिवाळ्यात सक्रिय असतात, परंतु यंदा त्यांची तीव्रता उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपर्यंत टिकून आहे. तसेच द्विपक्षीय भारताच्या (Peninsular India) क्षेत्रात वाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली खंडितता आणि उत्तर भारतातून येणारा पश्चिमी प्रकोप यांचा एकत्रित परिणाम राज्यात पाऊस येण्यास पोषक ठरत आहे. आर्क्टिक प्रदेशातील तापमान वाढीमुळे 'जेट स्ट्रीम' विचलित झाल्याने हे चक्रावात दक्षिणेकडे सरकले आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात पाऊस पडत आहे. मार्चच्या अखेरीस अनेक जिल्ह्यांचे तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या वर गेल्याने आणि आर्द्रता वाढल्याने स्थानिक पातळीवर पावसाचे ढग तयार होण्यास मदत झाली आहे. 

मुख्यमंत्र्‍यांनी केलं ट्विट 

राज्याच्या हवामानात मागील काही दिवसांपासून चढ-उतार होत आहे. दक्षिण कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागात पावसाची नोंद होत आहे. तसेच काही भागात कमाल तापमानातही वाढ होत आहे. ३० मार्च ते १ एप्रिल या कालावधीत राज्यातील बहुतांश भागात सोसाट्याचा वारा, मेघ गर्जनेसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

29 मार्चपर्यंत हवामान कोरडे राहील

सध्या, महाराष्ट्रात कोरडे आणि उबदार हवामान राहील, तसेच 29 मार्चपर्यंत आकाश निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. 30 मार्चपासून हवामानात मोठा बदल होईल. हवामान प्रणालीतील बदलामुळे, ईशान्य मध्य प्रदेश ते मराठवाड्यापर्यंत एक द्रोणी (ट्रफ) तयार होण्याची शक्यता आहे. दुसरी द्रोणी किनारपट्टीवरील कर्नाटक ते दक्षिण-मध्य महाराष्ट्रापर्यंत तयार होऊ शकते. या प्रणालींमुळे आर्द्रता आणि अस्थिरता वाढेल, ज्यामुळे पाऊस पडेल. 30 मार्चपासून विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये हलका पाऊस सुरू होऊ शकतो, मात्र या काळात कोकण आणि गोवा मोठ्या प्रमाणात कोरडे राहण्याची शक्यता आहे.

31 मार्चपासून पावसाचे प्रमाण वाढेल

31 मार्चपासून पावसाचे प्रमाण हळूहळू वाढेल आणि 2 किंवा 3 एप्रिलपर्यंत सुरू राहू शकते. या काळात, महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये मेघगर्जनेसह चांगला पाऊस पडू शकतो. पावसामुळे तापमान कमी होईल आणि उष्णतेपासून दिलासा मिळेल. याव्यतिरिक्त, या काळात कोकण आणि गोव्यातही पावसाची शक्यता असून, विशेषतः सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि महाबळेश्वरच्या डोंगराळ भागात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत महाराष्ट्रातील पावसाची तूट लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, जमिनीतील ओलावा वाढेल आणि जलाशयांमधील पाण्याची पातळी सुधारेल, जे शेती आणि पाण्याच्या गरजांसाठी फायदेशीर ठरेल. एकूणच, दीर्घकाळच्या दुष्काळानंतर हवामानात सकारात्मक बदलांची चिन्हे दिसत आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्राला दिलासा आणि स्थिरता मिळेल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

