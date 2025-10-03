English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठवाड्यात पुन्हा पावसाचे सावट; आजही घराबाहेर पडण्यापूर्वी पाहा तुमच्या शहरातील हवामानाचा अंदाज

Maharashtra Weather News : ऑक्टोबर महिन्याला सुरुवात झाली आणि दसराही झाला तरी अजून पावसाने परतीचा प्रवासाला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यापूर्वी आज तुमच्या शहरातील हवामनाचा काय अंदाज आहे, जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 3, 2025, 08:23 AM IST
मराठवाड्यात पुन्हा पावसाचे सावट; आजही घराबाहेर पडण्यापूर्वी पाहा तुमच्या शहरातील हवामानाचा अंदाज

Maharashtra Weather News : यावर्षी भारतासह महाराष्ट्रात पावसाचा मुक्काम वाढला आहे. ऑक्टोबर महिन्याला सुरुवात झाली असूनही वरुणराजा जाण्याची काही चिन्ह दिसत नाहीय. मराठवाडा आणि सोलापुरात सप्टेंबर महिन्यात पावसाने धुमाकूळ घातला. अशात पावसाबद्दल हवामान विभागाने आज (3 ऑक्टोबर 2025) काय अंदाज वर्तवला आहे, जाणून घ्या. 

तर आज कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. कोकणात रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा दिला गेला आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात पुणे,सातारा, सांगली, अहिल्यानगर, नाशिक, कोल्हापूरसह अनके जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 

कोकणाबद्दल बोलायचं झालं तर रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि पालघर या जिल्ह्यांपैकी काही ठिकाणी हलक्या पावसाचा सरी बरसणार आहेत. तर काही जिल्ह्यांमध्ये आकाश स्वच्छ राहणार असून पावसाचा काही अंदाज नाही. तरदुसरीकडे मध्य महाराष्ट्रातील  नंदूरबार, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांत हलका पाऊस शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. तर जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, कोल्हापूर या जिल्ह्यात वरुणराजा बरसणार आहे, त्यामुळे घराबाहेर पडताना छत्री, रेनकोट घेऊन घराबाहेर पडा.

पावसाने मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे अनेकांची शेती आणि घर उद्ध्वस्त झाली. त्याठिकाणी आजचं हवामान विभागाने काय अंदाज दर्शविला आहे, ते जाणून घ्या. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना या दोन जिल्ह्यात हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव येथे वाऱ्यासह हलका पाऊस राहण्याची शक्यता असून येलो अलर्ट जारी हवामान विभागाने दिला आहे. 

तर मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये आज (3 ऑक्टोबर 2025) हवामानात काही प्रमाणात बदल दिसून येणार आहे. बऱ्याच दिवसांनी सूर्यदेवाने जरी सकाळी दर्शन दिलं असलं तरी धुके आणि ढगाळ हवामान दिसून येतं आहे. तर दुपारनंतर पावसाची शक्यता हवामान विभागाने दर्शवली आहे. 

FAQ

1: यावर्षी महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती काय आहे?
उत्तर: यावर्षी भारतासह महाराष्ट्रात पावसाचा मुक्काम वाढला आहे. ऑक्टोबर महिना सुरू झाल्यानेही पावसाने थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. सप्टेंबरमध्ये मराठवाडा आणि सोलापूरमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला होता.

2: आज (३ ऑक्टोबर २०२५) महाराष्ट्रात एकूण हवामानाचा अंदाज काय आहे?
उत्तर: हवामान विभागाने कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. बहुतेक ठिकाणी हलकाच पाऊस अपेक्षित आहे.

3: कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये आज पावसाचा अंदाज काय?
उत्तर: कोकणात रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांपैकी काही ठिकाणी हलक्या पावसाच्या सरी बरशील. काही ठिकाणी आकाश स्वच्छ राहील आणि पावसाची शक्यता नाही.

 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

