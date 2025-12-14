समृद्धी महामार्गाला आणखी एक महामार्ग जोडणार, तर अमरावतीत...; मुख्यमंत्र्यांकडून महाराष्ट्रासाठी मोठ्या घोषणा

Devendra Fadanvis On Maharashtra Infrastructure: नागपूर गोंदिया द्रुतगती माहामार्ग हा 162 किमीचा मार्ग समृद्धीला जोडण्यात येणार आहे. नाना भाऊंकडे लवकर पोहोचता यावे. नानांनी सांगितल्याप्रमाणे दोन बायपास देऊ. एकाने नाना तर एकाने प्रफुल्ल पटेल जातील, असं वक्तव्य करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधांबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांबाबत माहिती दिली आहे. तसंच, नवीन प्रकल्पांचीही घोषणा केली आहे.
16 हजार किमीच्या ग्रामणी रस्त्यांना आपण मान्यता दिली असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळं ग्रामीण भागाचा प्रश्न मिटणार आहे. अमृत काल रस्ते योजना तयार केली असल्याचंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे. नागपूर गोंदिया द्रुतगती महामार्ग हा 162 किमीचा मार्ग समृद्धीला जोडण्यात येणार आहे. यामुळं दीड ते दोन तासांत अंतर गाठणे सोप्पे होणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग हा 94 किमीचा असून 12903 कोटी आहे. या महामार्गाचे कामही प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर गडचिरोली ते चंद्रपूरसाठी एक कॉरिडॉर तयार करतोय. त्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. गडचिरोली मध्ये आपण विमानतळ सुरु करतोय. गेट वे टु साऊथ इंडिया करायचे आहे. धावपट्टी तयार करायची असून महामार्गालगत एअरपोर्ट करतोय. सुधीर भाऊंना नागपूरऐवजी चंद्रपूरमधूनच विमान मिळाले पाहिजे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
अमरावती येथे आपण विमानतळ सुरू केले. तिथे नाइट लँडिंगची सुविधा आपण सुरू केलीय. आता आशियातील सर्वात मोठी हवाई प्रक्षिशण संस्था एअर इंडियाच्या माध्यमातून आपण सुरू केली. 34 विमानं ते तिथे आणताहेत. हे 34 विमानं आणि 14 पायपर विमानं अशी ही सगळ्यात मोठी संस्था तिथे तयार होतेय. एक हजार नवीन फ्लाइट्स चालवायच्यात तर 10- 15 हजार पायलट लागतील. त्यामुळं ही संस्था अमरावतीच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देईल, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
लातूर ते मुंबई हे अंतर साडेचार तासाचे होईल. अभिमन्यू पवारांनी मागितला म्हणून मी दिलाय हा माहामार्ग. हा महामार्ग 450 किमीची लांबी असून यासाठी 36 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. तसंच, या महामार्गामुळं ठाणे, पुणे, बीड, अहिल्यानगर व लातूर हे जोडले जातील, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
बदलापूर जवळ टनेल केला आहे. त्यातून 15 मिनिटांत अटल सेतूवर येतो. त्यामुळे 20 मिनिटांनी मुंबई गाठता येईल. त्यामुळं लातूरवरुन थेट मुंबई गाठता येईल,अशी ही कनेक्टिव्हिटी आहे. पुढे वाढवण बंदर व नवी मुंबई विमानतळ गाठता येईल, असा प्लान फडणवीसांनी सांगितला आहे.