English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

समृद्धी महामार्गाला आणखी एक महामार्ग जोडणार, तर अमरावतीत...; मुख्यमंत्र्यांकडून महाराष्ट्रासाठी मोठ्या घोषणा

Devendra Fadanvis On Maharashtra Infrastructure: देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील प्रकल्पाबाबत अनेक घोषणा केल्या आहेत. या वर एक नजर टाकूयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 14, 2025, 04:24 PM IST
समृद्धी महामार्गाला आणखी एक महामार्ग जोडणार, तर अमरावतीत...; मुख्यमंत्र्यांकडून महाराष्ट्रासाठी मोठ्या घोषणा
maharashtra winter session 2025 cm Devendra Fadanvis On Maharashtra Infrastructure samruddhi mahamarg mumbai latur highway

Devendra Fadanvis On Maharashtra Infrastructure: नागपूर गोंदिया द्रुतगती माहामार्ग हा 162 किमीचा मार्ग समृद्धीला जोडण्यात येणार आहे. नाना भाऊंकडे लवकर पोहोचता यावे. नानांनी सांगितल्याप्रमाणे दोन बायपास देऊ. एकाने नाना तर एकाने प्रफुल्ल पटेल जातील, असं वक्तव्य करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधांबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांबाबत माहिती दिली आहे. तसंच, नवीन प्रकल्पांचीही घोषणा केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

16 हजार किमीच्या ग्रामणी रस्त्यांना आपण मान्यता दिली असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळं ग्रामीण भागाचा प्रश्न मिटणार आहे. अमृत काल रस्ते योजना तयार केली असल्याचंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे. नागपूर गोंदिया द्रुतगती महामार्ग हा 162 किमीचा मार्ग समृद्धीला जोडण्यात येणार आहे. यामुळं दीड ते दोन तासांत अंतर गाठणे सोप्पे होणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग हा 94 किमीचा असून 12903 कोटी आहे. या महामार्गाचे कामही प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर गडचिरोली ते चंद्रपूरसाठी एक कॉरिडॉर तयार करतोय. त्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. गडचिरोली मध्ये आपण विमानतळ सुरु करतोय. गेट वे टु साऊथ इंडिया करायचे आहे. धावपट्टी तयार करायची असून महामार्गालगत एअरपोर्ट करतोय. सुधीर भाऊंना नागपूरऐवजी चंद्रपूरमधूनच विमान मिळाले पाहिजे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

अमरावती येथे आपण विमानतळ सुरू केले. तिथे नाइट लँडिंगची सुविधा आपण सुरू केलीय. आता आशियातील सर्वात मोठी हवाई प्रक्षिशण संस्था एअर इंडियाच्या माध्यमातून आपण सुरू केली. 34 विमानं ते तिथे आणताहेत. हे 34 विमानं आणि 14 पायपर विमानं अशी ही सगळ्यात मोठी संस्था तिथे तयार होतेय. एक हजार नवीन फ्लाइट्स चालवायच्यात तर 10- 15 हजार पायलट लागतील. त्यामुळं ही संस्था अमरावतीच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देईल, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

लातूर ते मुंबई हे अंतर साडेचार तासाचे होईल. अभिमन्यू पवारांनी मागितला म्हणून मी दिलाय हा माहामार्ग. हा महामार्ग 450 किमीची लांबी असून यासाठी 36 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. तसंच, या महामार्गामुळं ठाणे, पुणे, बीड, अहिल्यानगर व लातूर हे जोडले जातील, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

बदलापूर जवळ टनेल केला आहे. त्यातून 15 मिनिटांत अटल सेतूवर येतो. त्यामुळे 20 मिनिटांनी मुंबई गाठता येईल. त्यामुळं लातूरवरुन थेट मुंबई गाठता येईल,अशी ही कनेक्टिव्हिटी आहे. पुढे वाढवण बंदर व नवी मुंबई विमानतळ गाठता येईल, असा प्लान फडणवीसांनी सांगितला आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Devendra Fadanvis On Maharashtra InfrastructureDevendra FadanvisWinter SessionmaharashtraMaharashtra Politics

इतर बातम्या

शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने काय केलं? फडणवीसांनी विधानसभे...

महाराष्ट्र बातम्या