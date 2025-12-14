एकनाथ शिंदेंनी कोणाची केली रहमान डकैतशी तुलना? विधान परिषदेत म्हणाले, 'मुंबईच्या तिजोरीवर...'

Eknath Shinde On Opposition: दुसरो की बुराई खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता. विचार और विश्वास बेचने वाला कभी सच्चा वारीस नहीं हो सकता, अशी शायरी करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे. आम्ही रस्ते धुतले, तिजोरी नाही धुतली, असं म्हणत शिंदे यांनी नाव न घेता पुन्हा विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. तसंच, मुंबईसाठी केलेल्या कामांची घोषणा त्यांनी केली आहे.
मुंबईत डीप क्लिन ड्राईव्ह कुणी आणलं? आम्ही रस्ते धुतले, तिजोरी नाही धुतली, असं म्हणत शिंदेंनी नाव न घेता पुन्हा विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. रस्ते रिसायकल पाण्याने धुण्याचे काम मी सुरु केले मुख्यमंत्री असताना. तेव्हा हे म्हणायचे हे काय मुख्यमंत्र्यांचं काम असतं का? मग काय मुख्यमंत्र्यांचे काम घरी बसायचे असते का? असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. तसंच, समुद्रात यापुढे काळे पाणी जाणार नाही. मुंबईतील राजकीय प्रदूषणही दूर करु. कोविड असो किंवा मिठी नदी प्रत्येक ठिकाणी दरोडा घातला गेला.
मुंबईच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणारे रहमान डकैत कोण आहेत? याचा शोध घेतला पाहिजे. इतिहासात असले अनेक रहमान डकैत आले पण आणि गेले पण. असल्या रहमान डकैतांना पाणी पाजणारी धुरंधर महायुती आहे, असा टोला शिंदेंनी नाव न घेता लगावला आहे. एक कार्यकर्ता म्हणून सांगतो आमच्यावर तोंडसुख घेताना थोडा विचार करा. राज्यात महायुती सरकार आलं आहे. वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे. तरंच आपल्याला राज्यासाठी न्याय देता येईल. म्हणून इतकंच सांगतो की, इलाका किसी का भी हो, धमाका महायुती करेगा, हमारी सारी योजना हैं गेम चेंजर, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जित कर हम ही होंगे धुरंधर, अशी शायरीकरत एकनाथ शिंदेंनी टोलेबाजी केली आहे.
मुंबईकरांसाठी बाळासाहेब ठाकरेंच्या जन्मशताब्दीदिनी 23 जानेवारी निमित्त योजना पुष्प अर्पण करणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. तसंच, - मी मुख्यमंत्री झाल्यावर आयुक्तांना बोलवून निर्णय घेतला आणि आपण 300 एकरचे सेंट्रल पार्क आज करतोय. पंतप्रधान मोदींच्या जन्मदिनी आम्ही गार्डनसाठी पैसे दिले, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
रस्ते बांधकामात भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून त्याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून रस्त्याच्या ई-निविदा काढण्यात येते. या कामात कोणतीही हयगय होणार नाही. कामात कसूर करणाऱ्यांना ब्लॉकलिस्ट केले जाईल. आज मुंबईत क्रॉंक्रिटचे रस्ते आता मेमध्ये एक टप्पा पूर्ण होईल. येत्या वर्षभरात खड्डेमुक्त मुंबई होईल. सांडपाणी प्रक्रियेचे काम सुरू आहे. अनेक थांबवलेली कामे आम्ही पुन्हा सुरू केली आहेत. आज कोस्टल रोडवरुन जाताना परदेशात जातानाचा भास होतो, असंही शिंदेंनी म्हटलं आहे.