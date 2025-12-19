युरोपलाही लाजवेल असं महाराष्ट्रातील गाव! मुंबई, पुण्यापासून अगदी जवळ, लोकलनेही पोहचणं शक्य

Maharashtra Winter Tourist Places: हिवाळा म्हटल्यावर थंड हवेच्या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते. खास करुन हिल स्टेशन्सवर पर्यटक मोठ्या प्रमाणात जातात. महाराष्ट्रामध्ये महाबळेश्वर, माथेरान, पंचगणीसारखी प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे हिवाळ्यात गर्दीने फुलून गेलेली असतात. मात्र तुम्ही यंदाच्या हिवाळ्यात एखाद्या हटके डेस्टीनेशनबद्दल विचार करत असाल तर अगदी लोकल ट्रेनने जाता येईल आणि फोटो पाहून खरंच हे ठिकाण मुंबई, पुण्यापासून एवढ्या जवळ आहे का यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही. या ठिकाणाचं मुंबईशी खास कनेक्शन आहे. हे ठिकाण कोणतं आणि तिथे कसं जाता येतं ते पाहूयात...
चारही बाजूंनी डोंगर, डोंगरांच्या पायथ्यापर्यंत दिसणारं निळशारं पाणी आणि त्या पाण्यात पडलेलं आकाशाचं प्रतिबिंब असं सुंदर दृष्य तुम्हाला दिवसभर न्याहाळायला आवडेल. नाही का? बरं या निळ्याशार तळ्यातून जाणारा मार्ग पाहून हे ठिकाण खरंच एवढं भारी दिसतंय की हा भास आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडेल. हे ठिकाण नाशिक जिल्ह्यात असून हे छोटसं गाव एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. या फोटोत दिसणारा हा जलाशय मुंबईला पाणीपुरवठा करणारा वैतरणा धरणाचा आहे, असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल. पण हे खरं आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी जवळील अप्पर वैतरणा धरण आणि त्याच्या परिसरात असलेलं झारवड बुद्रूक गाव अत्यंत देखणं आहे. खरं तर आपल्यापैकी अनेकांनी भूगोलाचा अभ्यास करताना अप्पर वैतरणा धरण मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रमुख जलाशयांपैकी एक आहे हे ऐकलं असणार. पावसाळ्यात इथे तलाव, धरणाचं बॅकवॉटर्स सह्याद्रीच्या पर्वत रांगा असं नयनरम्य दृष्यं पाहायला मिळतात. असाच काहीसा नजरा अगदी हिवाळ्यातही दिसतो. फक्त पावसाची जागा धुक्याने घेतलेली असते. येथील बोचरी थंडी हवी हवीशी वाटणारी आहे. पण आता या ठिकाणी जायचं कसं? याबद्दल जाणून घेऊयात...
मुंबई ते अप्पर वैतरणा/झारवड अंतर : सुमारे 130 ते 150 किमी (3 ते 4 तास)
पुणे ते अप्पर वैतरणा/झारवड: सुमारे 200 ते 250 किमी (5-7 तास)
रस्त्याने प्रवास हा येथील सर्वोत्तम पर्याय असून खाजगी वाहन किंवा टॅक्सी असेल तर अधिकच उत्तम!
मुंबईहून मुख्य मार्ग पुढीलप्रमाणे जातो:
मुंबई > ठाणे > कसारा घाट > इगतपुरी > खांबाळेनंतर डावीकडे घोटी-वैतरणा रोड घ्या.किंवा कसारा घाट ओलांडल्यावर विहिगाव मार्गे खोडाळा रोडला पोहचा. हा रस्ता पावसाळ्यात हिरवागार आणि सुंदर असतो. धरणापर्यंत पोहोचल्यावर झारवड गावाजवळ व्यू पॉइंट आहे.
पुण्याहून रस्ते मार्गाने येथे कसं पोहोचायचं?
पुणे > मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे > मुंबई-नाशिक हायवे (NH60) > कसारा घाट > इगतपुरी > घोटी-वैतरणा रोड किंवा नाशिक मार्गे जाऊन घोटीहून वैतरणा रोड मार्गे जाता येईल. रस्ता चांगला आहे, पण घाटात काळजी घेणं अधिक फायद्याचं ठरेल. गूगल मॅप्सवर "Upper Vaitarna Dam View Point, Zarwad" सर्च केल्यास तुम्हाला गुगल मॅपवर लोकेशन सहज मिळेल.
नजीकचे रेल्वे स्टेशन इगतपुरी आहे. धरणापासून साधारण 20 ते 30 किमीवर रेल्वे स्टेशन आहे. मुंबईहून अनेक लोकल तसेच एक्सप्रेस ट्रेन इगतपुरी मार्गे जातात आणि या स्टेशनवर थांबतात. पुण्याहून पुणे-नाशिक किंवा मुंबई मार्गे ट्रेनने इगतपुरीला पोहोचता येतं.
इगतपुरी स्टेशनवरून टॅक्सी किंवा ऑटो भाड्याने मिळते. घोटा-वैतरणा रोड मार्गे एक ते दीड तासात या ठिकाणी पोहोचता येतं.
मुंबई/ठाण्याहून इगतपुरी किंवा घोटीला एसटी बस स्थानकात या. घोटीहून लोकल बस किंवा टॅक्सीने वैतरणा धरण आणि झारवडला पोहोचता येतं.
धरण मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी असल्याने काही भागात प्रवेश मर्यादित असू शकतो. अशा ठिकाणी शुटींग आणि फोटोग्राफीसाठी परवानगी लागते.
या ठिकाणी होम स्टे, हॉटेलचे अनेक पर्याय असल्याने तुम्ही एका दिवसाच्या मुक्कामासाठीही येथे जाऊ शकता. वेगवेगळ्या हॉटेल बुकींग वेबसाईटवर येथील वेगवेगळ्या हॉटेलची माहिती सहज उपलब्ध आहे.