/महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कोण करु शकतं अर्ज? कुठे आणि कसा करायचा? वाचा A TO Z प्रक्रिया

महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026' विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले आहे. पण महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कुठे व कसा अर्ज करता येईल हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या विधेयकामुळं महिलांना शेतकरी म्हणून स्वतंत्र आणि कायदेशीर ओळख मिळाली आहे. या विधायकानुसार शेतात प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिला, बीज उत्पादनाशी संबंधित महिला, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन, मासेमारी, फलोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी वनीकरण, चराई व्यवसाय करणाऱ्या महिलांसह शेतीशी संबंधीत जोडधंद्यामध्ये कार्यरत महिलांना महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया साध्या पद्धतीने ठेवण्यात आली असून यासाठी महिलांना ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागणार आहे. तर, निमशहरी भाग आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील महिलांना सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज करून हे प्रमाणपत्र मिळवता येणार आहे.
ओळख पुरावाः आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पॅनकार्ड
पत्ता पुरावाः रेशन कार्ड, वीज बिल किंवा स्थानिक रहिवाशी पुरावा
जमीन मालकीचा पुरावाः 7/12 आणि 8-अ चा उतारा
महिला शेतकरी ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीकडे अर्ज दिल्यावर ग्रामसभेमार्फत तुमच्या अर्जाची पडताळणी केली जाईल. छाननी पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला हे कायदेशीर प्रमाणपत्र दिले जाईल. या व्यतिरिक्त, ऑनलाइन व इतर पर्यायी सेवांसाठी तुम्ही आपले सरकार पोर्टल वर देखील नोंदणी करू शकता.