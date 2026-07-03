Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कोण करु शकतं अर्ज? कुठे आणि कसा करायचा? वाचा A TO Z प्रक्रिया

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कोण करु शकतं अर्ज? कुठे आणि कसा करायचा? वाचा A TO Z प्रक्रिया

महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026' विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 03, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:20 PM IST
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कोण करु शकतं अर्ज? कुठे आणि कसा करायचा? वाचा A TO Z प्रक्रिया
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कोण करु शकतं अर्ज? कुठे आणि कसा करायचा? वाचा A TO Z प्रक्रिया
maharashtra women farmers2 min ago
2
western railway3 min ago
3
supreme court12 min ago
4
monsoon20 min ago
5
Jai Moondra24 min ago