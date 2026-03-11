English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्र जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था, ॲास्ट्रिया, थायलंड, व्हिएतनामला टाकलं मागे; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली आकडेवारी!

'महाराष्ट्र जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था, ॲास्ट्रिया, थायलंड, व्हिएतनामला टाकलं मागे'; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली आकडेवारी!

Maharashtra Assembly:   महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत आहे की, जर हे राज्य वेगळे राष्ट्र असते तर जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखले गेले असते, असे फडणवीस म्हणाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 11, 2026, 03:22 PM IST
Maharashtra Assembly: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय चर्चेवर उत्तर देताना राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचे विस्तृत वर्णन केले. राज्याची अर्थव्यवस्था झपाट्याने विस्तारत असून, केंद्र सरकारच्या मदतीने विकासाला वेग मिळाला आहे. फडणवीस यांनी राज्याच्या जीडीपी, कर्ज व्यवस्थापन आणि इतर क्षेत्रातील यशाचे आकडे सादर करत विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.

अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि जीडीपी वाढ

फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत आहे की, जर हे राज्य वेगळे राष्ट्र असते तर जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखले गेले असते. राज्याने ऑस्ट्रिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांना जीडीपीमध्ये मागे टाकले आहे. 2013-14 मध्ये राज्याचा जीडीपी 16 लाख कोटी रुपये होता, जो गेल्या दहा वर्षांत 51 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा विकासदर 10.4 टक्के असून, देशाच्या सरासरी जीडीपी वाढीपेक्षा जास्त आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा 14.7 टक्के आहे. प्रति व्यक्ती उत्पन्न 3 लाख 47 हजार रुपये असून, या बाबतीत राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मोठ्या राज्यांचा विकासदर नेहमी जास्त असतो, असेही ते म्हणाले.

विविध क्षेत्रातील अग्रेसर

मुख्यमंत्री म्हणाले की, निर्यात, स्टार्टअप आणि वृक्ष लागवडीसारख्या क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. राज्य निर्यातीत पहिल्या क्रमांकावर असून, देशातील स्टार्टअप्समध्येही नंबर एक आहे. वृक्ष लागवडीतही महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. हे यश राज्याच्या मजबूत आर्थिक पायाभूत सुविधांमुळे शक्य झाले आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की, जेवढे मोठे राज्य, तेवढा विकासाचा वेग जास्त असतो आणि महाराष्ट्र हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

कर्ज व्यवस्थापन आणि वित्तीय स्थिती

फडणवीस यांनी राज्याच्या कर्जाबाबत स्पष्टता दिली. 2013-14 मध्ये जीडीपी १६ लाख कोटी असताना कर्ज 3 लाख कोटी होते. सध्या राज्याचा कर्ज-जीडीपी रेशो केवळ 18.8 टक्के आहे, जो इतर राज्यांपेक्षा खूप कमी आहे. उदाहरणार्थ, मध्यप्रदेशचा 30 टक्के, हिमाचल प्रदेशचा 38 टक्के, बिहारचा 35 टक्के, झारखंडचा 27 टक्के आणि पश्चिम बंगालचा 38 टक्के आहे. 25 टक्क्यांपेक्षा कमी कर्ज असणाऱ्या राज्यांना चांगले म्हणतात आणि महाराष्ट्राची स्थिती सर्वोत्तम आहे. कर्ज घेण्याची क्षमता भरपूर असून, कर्ज कसे खर्च होते हे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्राकडून मिळणारी मदत आणि वाढ

केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या हिस्स्यात मोठी वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये केंद्राकडून 14 हजार कोटी रुपये मिळत होते, आता ते 87 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत, म्हणजे पाच पटीपेक्षा जास्त वाढ. केंद्रीय करातील हिस्सा आणि सहायक अनुदानही वाढले आहे. इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

राजकोषीय आणि महसुली तूट

राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे धोरण यशस्वी झाले आहे. महसुली तूटही 1 टक्क्याच्या आत आहे. 2013-14 मध्ये महसुली जमा 1 लाख 55 हजार कोटी होती, जी आता 6 लाख 16 हजार कोटी झाली आहे. कोविडच्या दोन वर्षांत अतिरिक्त कर्ज घेण्यात आले, पण त्याचा उपयोग विकासासाठी झाला. भांडवली खर्च 25 हजार कोटींवरून 2 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. कर्ज वाढले तरी भांडवली गुंतवणूक त्यापेक्षा जास्त वाढली, असे स्पष्टीकरण दिले. फडणवीस यांनी सुनील प्रभू यांचे उदाहरण देत सांगितले की, तुमची संपत्ती १२ कोटी आणि कर्ज 3 कोटी असल्यास रेशो 25 टक्के होतो, पण राज्याचा केवळ १८ टक्के आहे. म्हणजे राज्याची स्थिती चांगली आहे. याशिवाय, मनकर्णिका घाटाचे संवर्धन सुरू असून, कोणतेही मंदिर तोडले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

