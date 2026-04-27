जगातील टॉप 2 टक्के शास्त्रज्ञांच्या यादीत महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण शास्त्रज्ञाचे नाव; ZP च्या शाळेत शिकलेल्या तरुणाचे भन्नाट संशोधन

Success Story Kirtiraj Kundlik Gaikwad : जिद्द व चिकाटीला मेहनतीची किनार लाभली की यशाची वाट सुकर होत जाते. यवतमाळ जिल्ह्यातील पाटणबोरीसारख्या आदिवासीबहुल भागात जिल्हा परिषद मराठी शाळेत शिकलेल्या एका तरुण आपल्या ज्ञानकौशल्याने गगनभरारी घेतली आहे. जगातील टॉप 2 टक्के शास्त्रज्ञांच्या यादीत विदर्भाच्या प्रोफेसरचे नाव आले आहे. ZP च्या शाळेत शिकलेला महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण शास्त्रत्र ठरला आहे. पॅकेजिंग तंत्रज्ञान क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेऊन डॉक्टरेट पदवी मिळवली. भारतात अभियांत्रिकी क्षेत्रात अग्रगण्य समजल्या जाणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था रूरकी (उत्तराखंड) येथील प्रा विभाग प्रमुख आणि प्राध्यापक पदी निवड झाली. ‘आकांक्षा पुर्ती गगन ठेंगणे’ म्हणतात ते यालाच. त्यांची कहाणी ही केवळ वैयक्तिक यशाची नाही, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आशा, प्रेरणा आणि शक्यतांचे दार उघडणारी आहे. पॅकेजिंग तंत्रज्ञान या विषयात प्रोफेसरपदी निवड होणारे डॉ. किर्तिराज हे पहिले भारतीय ठरले. यवतमाळ जिल्हाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण ठरला.
डॉ. किर्तिराज कुंडलिक गायकवाड असे या तरुणाचे नाव आहे. आयआयटी रुडकी ला रुजू होण्यापूर्वी किर्तिराज हे कॅनडातील युनिव्हर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल येथे सायंटिस्ट या पदावर कार्यरत होते. पाटणबोरी हे त्यांचे छोटेसे गाव. येथील सामान्य कुटुंबात किर्तिराज यांचा जन्म झाला. वडील वीज लाईनमनची नोकरी करायचे. किर्तिराजचे प्राथमिक शिक्षण पाटणबोरीत जिल्हा परिषद शाळेत झाले. जीवनात काही तरी वेगळं करायचं, हा ध्यास त्यांच्या मनी होता. अन्न तंत्रज्ञान या विषयाचे महत्त्व आणि विकसित होणारे तंत्रज्ञान हे लक्षात घेऊन किर्तिराज गायकवाड यांनी पॅकेजिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये पीएच.डी. पदवी दक्षिण कोरियातील यॉन्सेई युनिव्हर्सिटीच्या पॅकेजिंग टेक्नॉलॉजी विभागातून संपादन केली. त्याआधी त्यांनी अमेरिकेतील मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या पॅकेजिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये एम.एस. पदवी पूर्ण केली. त्यांची शैक्षणिक पायाभरणी अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातून फूड सायन्समध्ये बी.टेक. पदवीद्वारे झाली आहे. प्रो. किर्तिराज गायकवाड यांचे संशोधन परिणाम अत्यंत व्यापक आणि प्रभावी ठरले असून त्यांनी स्मार्ट, अॅक्टिव्ह आणि सस्टेनेबल फूड पॅकेजिंग क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण नवोपक्रम केले आहेत.
त्यांच्या संशोधनातून विकसित झालेल्या ऑक्सिजन आणि इथिलीन स्कॅव्हेंजिंग प्रणाली, बायोडिग्रेडेबल पॅकेजिंग फिल्म्स, खाद्य (edible) पॅकेजिंग साहित्य तसेच रिअल-टाइम फूड क्वालिटी मॉनिटरिंगसाठी स्मार्ट सेन्सर्स यांचा अन्न सुरक्षा, शेल्फ-लाईफ वाढ आणि पर्यावरण संरक्षण यावर मोठा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यांनी कृषी अवशेषांचे मूल्यवर्धन करून ‘वेस्ट टू वेल्थ’ संकल्पना प्रत्यक्षात आणली असून त्यांच्या संशोधनावर आधारित अनेक पेटंट्स प्राप्त झाले आहेत. तसेच काही पेटंट्स प्रक्रियेत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च दर्जाचे संशोधन Q1 दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशित झाले असून त्यामुळे त्यांच्या कार्याला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. त्यांच्या संशोधन प्रकल्पांना केंद्र व राज्य शासन संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त झाला असून या संशोधनाचा थेट फायदा उद्योग, शेतकरी आणि समाजाला होत आहे.
प्रो. किर्तिराज गायकवाड यांच्या उल्लेखनीय संशोधन, अध्यापन व नवोपक्रमात्मक कार्याची दखल घेत त्यांना वर्ष 2025 मध्ये अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. यामध्ये असोसिएशन ऑफ फूड सायंटिस्ट्स अँड टेक्नॉलॉजिस्ट्स (इंडिया) तर्फे प्रदान करण्यात येणारा प्रतिष्ठित प्रो. गुरचरण सिंग बेंस अवॉर्ड २०२५ बहाल करण्यात आला आहे. एपीए (Asian Polymer Association) यांचा यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड 2025, आयएलएसआय (International Life Sciences Institute) कडून यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड तसेच आयआयटी रुडकीचा एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड 2025 यांचा समावेश असून, या सन्मानांनी त्यांच्या कार्याची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी दखल घेतली गेली आहे. यापूर्वीही त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी त्यांना आयआयटी रुडकीचा आउटस्टँडिंग फॅकल्टी अवॉर्ड 2024, जे.सी. बोस मेमोरियल अवॉर्ड 2023, एफएसएसएआय रिसर्च अवॉर्ड 2022 आणि डीएसटी इन्स्पायर फॅकल्टी अवॉर्ड 20196 असे मानाचे पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय, स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी व एल्सेव्हियर यांनी जाहीर केलेल्या जगातील टॉप 2 टक्के शास्त्रज्ञांच्या यादीत त्यांचा समावेश झाला आहे. ही त्यांच्या संशोधनातील जागतिक प्रभावाची महत्त्वपूर्ण दखल मानली जाते.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पाटणबोरी या छोट्याशा, साध्या आणि शेतीप्रधान गावातून सुरू झालेला प्रवास आज आयआयटीच्या विभागप्रमुख पदापर्यंत पोहोचला आहे, ही केवळ यशोगाथा नाही तर जिद्दीची जिवंत साक्ष आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील साध्या वर्गातून शिक्षण घेत, मर्यादित साधनसामग्रीत मोठी स्वप्ने पाहणाऱ्या एका मुलाने आपल्या कष्ट, चिकाटी आणि शिक्षणावरील अढळ विश्वासाच्या जोरावर जगातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतले आणि अखेर आयआयटी रुडकीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत विभागप्रमुख पदावर विराजमान झाला. गावातील मातीत रुजलेली साधेपणा, पालकांनी दिलेले संस्कार आणि “शिकून काहीतरी मोठं करायचं” ही जिद्द यांनी त्यांना सतत पुढे नेले. अडचणी आल्या, साधने कमी होती, पण स्वप्न मोठे होते—आणि म्हणूनच त्यांनी प्रत्येक अडथळ्याला संधीमध्ये बदलले. आज त्यांचा हा प्रवास ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी प्रेरणादायी दीपस्तंभ ठरत असून, “स्वप्न पाहा, मेहनत करा आणि कधीही हार मानू नका” असा संदेश त्यांनी दिला.