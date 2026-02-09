English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ...तोपर्यंत विरोधक पराभूत होत राहतील, जिल्हा परिषदेतील मोठ्या विजयानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितली 10 कारणं!

'...तोपर्यंत विरोधक पराभूत होत राहतील', जिल्हा परिषदेतील मोठ्या विजयानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितली 10 कारणं!

CM Devendra Fadanvis:  जिल्हा परिषदेतील मोठ्या विजयानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांच्या पराभवाची 10 कारणे सांगितली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 9, 2026, 06:20 PM IST
'...तोपर्यंत विरोधक पराभूत होत राहतील', जिल्हा परिषदेतील मोठ्या विजयानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितली 10 कारणं!
देवेंद्र फडणवीस

CM Devendra Fadanvis: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत महायुतीला मोठा यश मिळाले आहे. एकूण 12 जिल्हा परिषदांपैकी 7 ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. शिवसेनेने 2 ठिकाणी आघाडी घेतली, तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने 2 ठिकाणी आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने १ ठिकाणी विजय मिळवला. यामुळे राज्यातील जनतेने पुन्हा एकदा महायुतीवर विश्वास दाखवला असून, सर्वत्र महायुतीची सत्ता येणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.  भाजप राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिला आहे. तसेच यावेळी विरोधकांच्या हरण्याचे कारणदेखील सांगितलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपने या निवडणुकीत 2017 च्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. जिल्हा परिषदांच्या घोषित जागांमध्ये भाजपला 236 जागा मिळाल्या आहेत, ज्या गेल्या वेळच्या तुलनेत जास्त आहेत. पक्षाने ग्रामीण भागात मजबूत पकड निर्माण केली असून, जनतेने त्यांच्या कामगिरीला पसंती दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'भाजप आता ग्रामीण भागातही रुजत चालला आहे आणि सर्व स्तरांवर पक्षाला समर्थन मिळत आहे. हे यश पक्षाच्या नेत्यांच्या मेहनतीचे फळ आहे'.

पंचायत समितीच्या निकालातही भाजपने मोठी उडी मारली आहे. 2017 मध्ये 284 जागा मिळाल्या होत्या, तर आता घोषित जागांमध्ये ४१० जागा भाजपच्या पदरात पडल्या आहेत. एकूण 125 पंचायत समितींपैकी 50 भाजपकडे, 26 शिवसेनेकडे आणि 23 राष्ट्रवादीकडे असणार आहेत. यामुळे महायुतीला 100 हून अधिक पंचायत समित्या जिंकण्यात यश आले आहे, जे एक मोठे यश असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महायुतीच्या मित्रपक्षांनाही चांगल्या जागा मिळाल्या आहेत. पुण्यात राष्ट्रवादी पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर कोल्हापूर आणि लातूरमध्ये महायुती एकत्रितपणे आघाडीवर आहे. फडणवीस म्हणाले की, तिन्ही पक्ष एकत्र लढले आणि जनतेने त्यांच्या एकजुटीला पाठिंबा दिला. राज्यातील ग्रामीण मानसिकता समोर आली असून, महायुतीच्या कामगिरीवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे फडणवीस म्हणाले. 

निवडणुकीदरम्यान अजित पवारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने दुःख झाले आहे. त्यामुळे मी प्रचारात भाग घेतला नाही. तरीही जनतेने महायुतीच्या कामाला विजयी केल्याचे ते म्हणाले. अजित पवारांच्या निधनानंतर मी प्रचार करणार नाही हा विचारपूर्वक निर्णय मी घेतला होता. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर चांगल, वाईट असा विचार करायचा नसतो. पण जो निकाल आलाय, त्याबद्दल मी समाधानी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. 2017 पेक्षा यावेळी जास्त चांगली कामगिरी झाली आहे. मी एक आवाहनाचा व्हिडिओ केला होता, ज्याचा परिणाम दिसतो आहे. आता जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आणखी कठोर परिश्रम करू. महायुती सरकार जनतेच्या हितासाठी काम करेल आणि ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देईल, असेही ते पुढे म्हणाले. 

का हरतायत विरोधक?

विरोधीपक्षाकडे इच्छा शक्ती नाही ,विरोधी पक्ष फक्त माध्यमांमध्ये दिसतो जनतेत दिसत नाहीत. 

आम्ही ग्रामीण भागाचा विकास केला अनेक योजना आणल्या ,त्यामुळे लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण केलाय. विरोधकांना याचे चिंतन करावे लागेल.

जे लोक दुसऱ्यांवर खापर फोडतात ते चुकीचे आहे. 

महाविकास आघाडी कुठे दिसत नाहीत. 

रोज सकाळी 9 वाजता जे घडतेय त्याचाच दुष्परिणाम मतांवर होतोय.

विरोधकांनी जनतेची नस ओळखण सोडलंय. 

विरोधक केवळ मीडियामध्ये दिसतायत. लोकांमध्ये दिसत नाही. लोकांच्या अपेक्षा पाहणं त्यांनी सोडलंय. 

जे विषय मानून त्यावर बोलतात, त्याच्याशी सर्वसामान्यांना काही देणंघेण नाही. 

ते पंतप्रधानांवर टीका करतात, हे लोकांना आवडत नाही. 

जनतेची काम करणार नाहीत तोपर्यंत विरोधक हरत राहतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Maharashtra ZP Election 2026 Live NewsZilla Parishad Voting February 7Maharashtra Local Body Polls 2026Panchayat Samiti Election Live UpdatesMaharashtra ZP Election Result Date 2026

इतर बातम्या

Pune New Mayor: महाराष्ट्राच्या IT हबला आयटी क्षेत्रातीलच म...

महाराष्ट्र बातम्या