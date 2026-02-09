English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ZP Election: एकाच घरात 5 उमेदवार, 4 पराभूत; भाजपच्या घराणेशाहीला लोकांनी नाकारलं..

Maharashtra ZP Election 2026: सुरेश वरपूडकर हे परभणीचे प्रमुख नेते आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील 5 सदस्यांनी वेगवेगळ्या गटातून निवडणूक लढवली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 9, 2026, 02:37 PM IST
घराणेशाही नाकारली

Maharashtra ZP Election 2026: परभणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत आश्चर्यकारक निकाल समोर आले आहेत. भाजपचे माजी मंत्री सुरेश वरपूडकर यांच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. त्यांच्या घराण्यातील पाच सदस्य निवडणुकीत उतरले होते, पण निकाल लागल्यानंतर त्यांना डोक्याला हात लावण्याची वेळ आली आहे. काय लागलाय निकाल? सविस्तर जाणून घेऊया. 

सुरेश वरपूडकर हे परभणीचे प्रमुख नेते आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी वेगवेगळ्या गटातून निवडणूक लढवली. त्यांची मुलगी सोनल देशमुख झरी गटातून मशाल चिन्हावर उभी राहिली होती. पण भाजपच्या दिलीप देशमुख यांनी तिला हरवले. यामुळे वरपूडकर कुटुंबातील पहिला पराभव नोंदवला गेला. हे निकाल दाखवतात की मतदार सामान्य उमेदवारांना प्राधान्य देत आहेत.

वरपूडकर यांचा मुलगा समशेर वरपूडकर शिंगणापूर गटातून निवडणुकीत उतरला होता. त्यानेही मशाल चिन्ह निवडले, पण पांडुरंग खिल्लारे यांनी त्याचा पराभव केला. हे दुसरे अपयश कुटुंबाला सहन करावे लागले. निवडणुकीत घराणेशाहीचा प्रभाव कमी झाल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे, ज्यामुळे नेत्यांना नवीन धोरणे आखण्याची गरज निर्माण झाली.

सुरेश वरपूडकर यांच्या सुन प्रेरणा वरपूडकर दैठणा गटातून लढल्या. त्यांना काँग्रेसच्या ज्योत्स्ना गणेश घाडगे यांनी हरवले. हे तिसरे नुकसान कुटुंबासाठी होते. यातून दिसते की स्त्रिया उमेदवार असल्या तरी मतदार घराण्याच्या नावावर मत देत नाहीत, तर कामगिरी आणि विश्वासावर आधारित निर्णय घेतालोहगाव गटात वरपूडकर यांचे दोन पुतणे एकमेकांविरुद्ध उभे होते. अजित वरपूडकर काँग्रेसच्या पंजा चिन्हावर लढले आणि ऐश्वर्या वरपूडकर भाजपकडून. अजितने ऐश्वर्याचा पराभव करून विजय मिळवला. हे कुटुंबातील एकमेव यश आहे, जे दाखवते की पक्षीय समीकरणेही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

एकूणच, परभणीच्या जनतेने घराणेशाहीला ठामपणे नकार दिला. पाचपैकी फक्त एक जागा जिंकली, ज्यामुळे सुरेश वरपूडकर यांना मोठा धक्का बसला. परभणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत मतदारांनी घराणेशाहीला नकार देत फक्त एकाला यश दिले. इतर चार जणांना पराभवाचा सामना करावा लागला. लातूर प्रमाणे इथेही जनतेने नेत्यांच्या वारसदारांना नाकारले, ज्यामुळे राजकीय वातावरणात चर्चा सुरू झाली आहे. हे निकाल राज्यातील इतर नेत्यांसाठी धडा आहेत. सामान्य लोक आता वारसदारांना नाकारून नवीन चेहरे पसंत करत आहेत, ज्यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होतेय, असा विश्वास तिथल्या मतदारांनी व्यक्त केलाय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

