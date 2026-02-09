English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • भाजपचं सोडा ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या निकालाची आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल

भाजपचं सोडा ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या निकालाची आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. नगरपरिषद, महानगपालिकेनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपनंच बाजी मारलीय, मविआला जिल्हा परिषदेमध्ये खातंही उघडता आलेलं नाही. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 9, 2026, 08:03 PM IST
भाजपचं सोडा ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या निकालाची आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल

Maharashhtra  ZP Election  Results :  महाराष्ट्रात भाजप पुन्हा एकदा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. नगरपरिषद, नगरपालिका त्यानंतर महानगरपालिका आणि आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपनंच विजयाचा झेंडा फडकवला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. तर भाजपपाठोपाठ शिवसेना आणि दादांच्या राष्ट्रवादीला मोठं यश मिळालं आहे. जिल्हा परिषदेतही भाजपनं विजयाची घौडदौड  कायम ठेवत आपणच बाहुबली असल्याचं दाखवून दिले आहे. मात्र, या निकालात  ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या निकालाची आकडेवारी पाहून शॉक व्हाल. 

12 जिल्हा परिषदांपैकी 8 जिल्हा परिषदांवर भाजपचा झेंडा

12 जिल्हा परिषदांपैकी भाजपनं 8 जिल्हा परिषदांवर झेंडा फडकवलाय. तर शिंदेंच्या शिवसेनेनं 3 तर दादांच्या राष्ट्रवादीनं एका जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन केलीय. तर काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीला खातंही उघडता आलं नाही. तर 125 पंचायत समितींपैकी भाजपनं 51 ठिकाणी विजय मिळवला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेनं 32, राष्ट्रवादीनं 28, काँग्रेस 7, ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 5, पवारांच्या राष्ट्रवादीनं 2 पंचायत समितीवर विजय मिळवला आहे. नगरपरिषद आणि महापालिका निवडणुकीत भाजपनं प्रचाराचा धडाका लावला होता, मात्र अजित पवारांच्या निधनानंतर भाजप, दादांच्या राष्ट्रवादीनं प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र, तरीही भाजपसह, शिवसेना आणि दादांच्या राष्ट्रवादीनं जिल्हा परिषद निवडणुकीत बाजी मारली आहे. दरम्यान यानंतर भाजपनं महाराष्ट्रातील जनतेचे आभार मानले आहेत.

ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा मोठा पराभव

मविआची मात्र पुन्हा एकदा धुळदाण उडाली आहे. नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीतही मविआला पराभवाला सामोरे जावं लागलं आहे. एकाही जिल्हा परिषदेत मविआला सत्ता स्थापन करता आलेली नाही, यावरून सत्ताधा-यांनी विरोधकांना डिवचल आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत भाजपच एक नंबरचा पक्ष ठरलाय. नगरपरिषद, महानगरपालिकेनंतर जिल्हा परिषदेतही भाजपचा डंका पाहायला मिळाला, मात्र, मविआच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडलीय. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत तर मविआचा सुपडासाफ झाला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra ZP Election Resultsthackerayshiv senaSharad Pawar NCPcongress

इतर बातम्या

T20 वर्ल्डकपमध्ये मोठा ट्विस्ट, बहिष्कार मागे घेण्यासाठी पा...

स्पोर्ट्स