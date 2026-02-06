ZP Election: महाराष्ट्रातील 'या' 12 जिल्ह्यात एकाचवेळी मतदान, निकाल कधी? A to Z माहिती

Maharashtra ZP Election: महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सुरू आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने 12 जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदा आणि त्याखालील 125 पंचायत समित्यांसाठी ही प्रक्रिया जाहीर केलीय. ही निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी महत्त्वाची आहे. एकूण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ही निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होतेय. उमेदवारी अर्ज 16 ते 21 जानेवारी दरम्यान भरले गेलेयत, तर छाननी 22 जानेवारीला झाली. या निवडणुकीत मतदारांना आपल्या भागातील नेते निवडण्याची संधी मिळेल, जे गावपातळीवर विकासकामे हाताळतील. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सुरुवातीला मतदान 5 फेब्रुवारीला होणार होते. पण आता ते 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार आहे. मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत आहे. प्रचाराची शेवटची मुदत 5 फेब्रुवारी रात्री 10 वाजता संपेल. या बदलामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित चालेल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी 31 जानेवारीला सुधारित सूचना प्रसिद्ध केल्या. ही निवडणूक ईव्हीएम मशिन्सद्वारे होईल, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर झाला. यामुळे मूळ निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला. 5 फेब्रुवारीचे मतदान 7 फेब्रुवारीला आणि मतमोजणी 9 फेब्रुवारीला सरकली. कोणताही गोंधळ होऊ नये यासाठी हे बदल राजकीय पक्ष आणि मतदारांना समजावून सांगण्यात आले.
मतदान सर्व जिल्ह्यांत 7 फेब्रुवारीला एकाच दिवशी होईल. जिल्ह्यांची यादी अशी: पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, परभणी, धाराशिव आणि लातूर. हे जिल्हे कोकण, पुणे आणि मराठवाडा विभागात आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मतदान केंद्रे तयार आहेत, आणि मतदारांना ओळखपत्र सोबत ठेवावे लागेल. तुमचा जिल्हा यादीत असेल तर उद्या मतदानाचा हक्का
7 फेब्रुवारीला मतदानासाठी सर्व जिल्ह्यांत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर आहे. सरकारी, खासगी आणि शैक्षणिक संस्था बंद राहतील. कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी पगारी सुट्टी मिळेल, जेणेकरून ते सहज मत देऊ शकतील. हे नियम कामगार कायद्यानुसार आहेत. ज्यांना काम करावे लागेल, त्यांना मतदानाची संधी देणे बंधनकारक आहे. ही सुट्टी लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आहे.
निकाल 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर होईल. मतमोजणी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल आणि दिवसभर चालेल. ईव्हीएममधून मते मोजली जातील, आणि निकाल जाहीर झाल्यावर आचारसंहिता संपेल. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे 11 फेब्रुवारीपर्यंत राजपत्रात प्रसिद्ध होतील. ही प्रक्रिया पारदर्शक असेल, आणि उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहता येणार आहे. निकालानंतर नव्या सदस्यांचे काम सुरू होईल.