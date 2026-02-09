Maharashtra 12 Zilla Parishad Result 2026 : 12 जिल्हा परिषदांचा निकाल, कुठे-कुणाची सत्ता; पाहा संपूर्ण यादी

Maharashtra ZP Election Winner Candidate List 2026 : राज्यात 12 जिल्ह्यांसाठी 7 फेब्रुवारी रोजी 2026 रोजी निवडणुका झाल्या. यामध्ये एकूण 7 हजार 438 इतके उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. 12 जिल्हा परिषदेच्या 731 तर आणि पंचायत समित्यांच्या 1 हजार 462 जागांसाठी शनिवारी मतदान झालं होतं. यानंतर सगळ्यांचं लक्ष निवडणुकांच्या निकालाकडे लागून राहिलं होतं. यगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या 12 जिल्हा परिषदेत कुठे कुणाची सत्ता आली आहे, याची संपूर्ण यादी खाली दिली आहे.
बारामती (सुपा-मोरगाव): पल्लवी खेत्रे (NCP - अजित पवार गट) ]
पुरंदर (दिवे-गराडे): रूपाली झेंडे (NCP)
शिरूर (टाकळी हाजी): राजेंद्र गावडे (BJP)
रांजणगाव (गणपती): स्वाती पाचुंदकर (BJP)
स्थिती: मावळ पंचायत समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्व १० जागांवर आघाडी मिळवली आहे
हँडरेल: सुयोग कांबळे (शिवसेना - शिंदे गट)
गुहागर: प्रणव पोळेकर (शिवसेना)
तळवडे: समीक्षा चव्हाण (शिवसेना - ठाकरे गट)
धोपेश्वर: प्रसाद कुवळेकर (शिवसेना)
शृंगारतळी: प्रमोद गांधी (MNS) यांनी ग्रामीण भागात मनसेचे खाते उघडले
मालशिरस (फोंडशिरस): अर्जुनसिंह मोहिते पाटील (NCP - शरद पवार गट) विजयी
मात्र, अकलुज (गुरसाळे) गटातून त्यांचा पराभव झाला
इतर: भाजप १९ जागांवर आघाडीवर असून राष्ट्रवादी काँग्रेस २४ जागांवर आघाडीवर आहे
पलूस (कुंडल): ऋषीकेश लाड (काँग्रेस) विजयी झाले. ते विश्वजीत कदम यांचे भाचे आहेत
स्थिती: भाजपने जिल्ह्यात मोठी मुसंडी मारली असून १६ जागांवर आघाडी घेतली आहे
परंडा (जवळा): धनंजय सावंत (अपक्ष) विजयी. ते आमदार तानाजी सावंत यांचे पुतणे आहेत
स्थिती: शिवसेना १२ जागांवर, तर भाजप १० जागांवर आघाडीवर आहे
झरी: दिलीप देशमुख (BJP) यांनी सोनल देशमुख (शिवसेना UBT) यांचा पराभव केला
लोहगाव: अजित वारपुडकर (काँग्रेस) यांनी ऐश्वर्या वारपुडकर (BJP) यांचा पराभव केला
देवगड: भाजपने वर्चस्व राखले आहे. संजय बोबडी (पुराव गट) आणि देवदत्त कदम (शिरगाव गट) विजयी झाले आहेत
सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यात महायुतीने ८ जिल्हा परिषद आणि १७ पंचायत समिती जागा आधीच बिनविरोध जिंकल्या आहेत
कोल्हापूर: काँग्रेस १२ जागांसह आघाडीवर आहे.
लातूर: भाजप आणि काँग्रेसमध्ये अटीतटीची लढत सुरू असून भाजपने 8 जागांवर आघाडी घेतली आहे
रायगड: कर्जतमध्ये आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या स्नुषा श्वेता थोरवे यांचा पराभव झाला असून चित्रा ठाकरे (UBT) विजयी झाल्या आहेत