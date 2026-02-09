English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra 12 Zilla Parishad Result 2026 : 12 जिल्हा परिषदांचा निकाल, कुठे-कुणाची सत्ता; पाहा संपूर्ण यादी

12 Zilla Parishad Result 2026 : आज महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदेचा निकाल जाहीर झाला आहे. यामध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये कोण ठरलं सरस, कुणी मारली बाजी... पाहा विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 9, 2026, 04:07 PM IST
Maharashtra 12 Zilla Parishad Result 2026 : 12 जिल्हा परिषदांचा निकाल, कुठे-कुणाची सत्ता; पाहा संपूर्ण यादी

Maharashtra ZP Election Winner Candidate List 2026 : राज्यात 12 जिल्ह्यांसाठी 7 फेब्रुवारी रोजी 2026 रोजी निवडणुका झाल्या. यामध्ये एकूण 7 हजार 438 इतके उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. 12 जिल्हा परिषदेच्या 731 तर आणि पंचायत समित्यांच्या 1 हजार 462 जागांसाठी शनिवारी मतदान झालं होतं. यानंतर सगळ्यांचं लक्ष निवडणुकांच्या निकालाकडे लागून राहिलं होतं. यगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या 12 जिल्हा परिषदेत कुठे कुणाची सत्ता आली आहे, याची संपूर्ण यादी खाली दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे जिल्हा परिषद (73 जागा)

बारामती (सुपा-मोरगाव): पल्लवी खेत्रे (NCP - अजित पवार गट) ]
पुरंदर (दिवे-गराडे): रूपाली झेंडे (NCP) 
शिरूर (टाकळी हाजी): राजेंद्र गावडे (BJP) 
रांजणगाव (गणपती): स्वाती पाचुंदकर (BJP) 
स्थिती: मावळ पंचायत समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्व १० जागांवर आघाडी मिळवली आहे 

रत्नागिरी जिल्हा परिषद

हँडरेल: सुयोग कांबळे (शिवसेना - शिंदे गट) 
गुहागर: प्रणव पोळेकर (शिवसेना)
तळवडे: समीक्षा चव्हाण (शिवसेना - ठाकरे गट) 
धोपेश्वर: प्रसाद कुवळेकर (शिवसेना) 
शृंगारतळी: प्रमोद गांधी (MNS) यांनी ग्रामीण भागात मनसेचे खाते उघडले 

सोलापूर जिल्हा परिषद

मालशिरस (फोंडशिरस): अर्जुनसिंह मोहिते पाटील (NCP - शरद पवार गट) विजयी 
मात्र, अकलुज (गुरसाळे) गटातून त्यांचा पराभव झाला 
इतर: भाजप १९ जागांवर आघाडीवर असून राष्ट्रवादी काँग्रेस २४ जागांवर आघाडीवर आहे 

सांगली जिल्हा परिषद

पलूस (कुंडल): ऋषीकेश लाड (काँग्रेस) विजयी झाले. ते विश्वजीत कदम यांचे भाचे आहेत 
स्थिती: भाजपने जिल्ह्यात मोठी मुसंडी मारली असून १६ जागांवर आघाडी घेतली आहे 

धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्हा परिषद

परंडा (जवळा): धनंजय सावंत (अपक्ष) विजयी. ते आमदार तानाजी सावंत यांचे पुतणे आहेत
स्थिती: शिवसेना १२ जागांवर, तर भाजप १० जागांवर आघाडीवर आहे

परभणी जिल्हा परिषद

झरी: दिलीप देशमुख (BJP) यांनी सोनल देशमुख (शिवसेना UBT) यांचा पराभव केला 
लोहगाव: अजित वारपुडकर (काँग्रेस) यांनी ऐश्वर्या वारपुडकर (BJP) यांचा पराभव केला

कोकण विभाग (सिंधुदुर्ग व इतर)

देवगड: भाजपने वर्चस्व राखले आहे. संजय बोबडी (पुराव गट) आणि देवदत्त कदम (शिरगाव गट) विजयी झाले आहेत 
सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यात महायुतीने ८ जिल्हा परिषद आणि १७ पंचायत समिती जागा आधीच बिनविरोध जिंकल्या आहेत

इतर जिल्ह्यांचे कल

कोल्हापूर: काँग्रेस १२ जागांसह आघाडीवर आहे.
लातूर: भाजप आणि काँग्रेसमध्ये अटीतटीची लढत सुरू असून भाजपने 8 जागांवर आघाडी घेतली आहे
रायगड: कर्जतमध्ये आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या स्नुषा श्वेता थोरवे यांचा पराभव झाला असून चित्रा ठाकरे (UBT) विजयी झाल्या आहेत 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Zilla Parishad Election 2026ZP Election 2026Winner Candidate ListMaharashtra PoliticsZP Election Result 2026

इतर बातम्या

150 नगराध्यक्ष, 25 महापौर अन् आता...; जिल्हा परिषद, पंचायत...

महाराष्ट्र बातम्या