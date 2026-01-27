English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
NASA च्या संशोधकांना चॅलेज देणाऱ्या महाराष्ट्रातील 50,000 वर्ष जुन्या रहस्यमयी तलावाचे पाणी अचानक 20 फूटांनी वाढले; भयानक संकटाची चाहूल

 50,000 वर्ष  जुना लोणार सरोवर हे महाराष्ट्रातील रहस्यमयी तलाव आहे. मात्र,या तलावाचे पाणी अचानक 20 फूटांनी वाढले आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Jan 27, 2026, 11:57 PM IST
Lonar Lake Water Level Risen By 20 Feet : महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले लोणार सरोवर गंभीर पर्यावरणीय संकटाचा सामना करत आहे. 50,000 वर्षांपूर्वी उल्कापातामुळे निर्माण झालेले हे सरोवर केवळ एक दुर्मिळ भूगर्भीय निर्मितीच नाही तर मंगळाच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास करण्यासाठी पृथ्वीवरील सर्वात महत्त्वाच्या नैसर्गिक उदाहरणांपैकी एक मानले जाते. याच तलावाचे पाणी अचानक 20 फूटांनी वाढले आहे. 

तलावात मासे सापडल्याने खळबळ

या तलावात मोठ्या प्रमाणात गोड्या पाण्याचा मिसळल्याने संतुलन वेगाने बिघडत आहे. रामसर स्थळ म्हणून संरक्षित असलेले, लोणार सरोवर त्याच्या अत्यंत क्षारीय स्वरूपाचे वैशिष्ट्य आहे. बराच काळ, त्याची pH पातळी 11.5 च्या आसपास राहिली, ज्यामुळे मासे तिथे टिकू शकले नाहीत, ज्यामुळे केवळ विशिष्ट सूक्ष्मजीव आणि जैवविविधता वाढू शकली. तथापि, अलीकडेच, पहिल्यांदाच तलावात माशांची उपस्थिती नोंदवण्यात आली, ज्यामुळे शास्त्रज्ञ आणि प्रशासन दोघेही आश्चर्यचकित झाले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली दखल

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. तलावाच्या काठावर असलेल्या 15 प्राचीन मंदिरांपैकी नऊ मंदिरे आता अंशतः किंवा पूर्णपणे बुडाली आहेत. कमलाजा देवीच्या मंदिरापर्यंत पोहोचणाऱ्या पाण्यामुळे स्थानिक लोकांच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू आणि जलभूगर्भशास्त्रज्ञ अशोक तेजनकर यांच्या मते, गेल्या दोन वर्षांत तलावाच्या पाण्याची पातळी सुमारे 20 फूटांनी वाढली आहे. त्यांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की आजूबाजूच्या भागात 600 ते 700 फूट खोल असलेल्या बोअरवेलमुळे बेसाल्ट खडकांच्या नैसर्गिक पाणी साठवून ठेवणाऱ्या थरांना भेगा पडल्या आहेत, ज्यामुळे भूजल थेट तलावात वाहू लागले आहे.

पूर्वी, तलावात फक्त दोनच गोड्या पाण्याचे स्रोत होते. धार (गोमुख) आणि सीतानहनी असे हो स्त्रोत होते. आता, राम गया आणि पापेश्वर हे दोन नवीन झरे सक्रिय झाले आहेत, जे सतत मोठ्या प्रमाणात पाणी तलावात टाकत आहेत. यामुळे तलावाची pH पातळी सुमारे 8.5 पर्यंत घसरली आहे, ज्यामुळे त्याचे अद्वितीय रासायनिक गुणधर्म नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विडंबन म्हणजे तलाव पाण्याने भरत असताना, लोणार शहर पाण्याच्या संकटाशी झुंजत आहे. गावाला महिन्यातून एकदाच नळाचे पाणी मिळते आणि रहिवासी टँकर आणि बोअरवेलवर अवलंबून असतात.

तलावात वाहणारे झरेचे पाणी अडवून शुद्धीकरणानंतर गावाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी वापरावे. यामुळे तलावाची पातळी कमी होईल आणि स्थानिक लोकांना कायमस्वरूपी उपाय मिळेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की संवर्धन योजना कागदावरच मर्यादित राहिल्या आहेत. संशोधन आणि संवर्धनासाठी प्रस्तावित भूसंपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. वन विभागाचे म्हणणे आहे की ते उपाय शोधत आहेत, परंतु वन्यजीव संरक्षण कायद्यांना मर्यादा आहेत. लोणार सरोवराचे भविष्य आता विकास, संवर्धन आणि स्थानिक उपजीविका यांच्यात कसे संतुलन साधले जाते यावर अवलंबून आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Maharashtra's 50000-year-old mysterious Lonar lakeLonar lake suddenly rises by 20 feetchallenging NASA researchersLonar Tour

