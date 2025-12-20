महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा महाएक्झिटपोल! नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांचा महानिकाल

Zee 24 Taas Maha EXIT Poll : विविध कारणांमुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग कोर्टाने मोकळा केला. आणि त्यानंतर गावागावात निवडणुकांचा धुरळा उडाला. कुठे एकमेकांना मित्र म्हणणारे आपापसात भिडले तर कुठे एकमेकांना प्रतिस्पर्धी समजणारे सोबत लढले. एकमेकांविरोधात कुरघोड्या. दुबार मतदार, ईव्हीएमचा मुद्दा अशा नाना प्रकारच्या आरोप प्रत्यारोप, गोंधळ, हाणामारी, संघर्ष, आव्हानं, प्रतिष्ठेच्या लढाया या निवडणूकीत बघायला मिळाल्या.
246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. 1 डिसेंबरला पहिल्या टप्प्याचं आणि आज दुसऱ्या टप्प्याचं म्हणजे उरलेल्या 23 नगरपरिषद पंचायतींसाठी मतदान पार पडले. उमेदवारांचं भवितव्य आता मतपेटीत बंद आहे. कोण आपली प्रतिष्ठा राखणार, कोणाचा बालेकिल्ला ढासळणार, कोणावर विजयाचा गुलाल पडणार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला उद्या मतमोजणी सुरु झाली की मिळायला सुरुवात होईल. पण त्या आधीच नगरपालिका निवडणुकांमध्ये कोणाची सरशी होतेय, कोण पराभवाच्या उंबरठ्यावर आहे, कोण विजयाची पताका फडकवणार, कोणता पक्ष मुसंडी मारणार या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा, जनमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही जेडीएस आणि झी २४ तासच्या महाएक्झिटपोलमधून केला आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून काढणाऱ्या या निवडणुकीत मतदार राजाने कोणाला आपला कौल दिला हे झी २४ तासने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्राच्या महाएक्झिटपोल जाणून घेऊया.
दोन मोठ्या पक्षांना उत्तर महाराष्ट्र 37 जागांपैकी एकही जागा जिंकता आलेली नाही. भाजपने 24 जागा जिंकत मुंसडी मारली आहे. शिवसेना 7 नगरपरिषद जिंकली आहे. राष्ट्रवादी 3, शिवसेना UBT ने एका नगरपरिषेदवर झेंडा फडकवला आहे. तर, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने एकही जागा जिंकलेली नाही. स्थानिक आघाडीने दोन नगरपरिषदा जिंकल्या आहेत.
काँग्रसेमधून भाजपमध्ये गेलेल्या मराष्ट्रातील सर्वात मोठा नोत्याने मराठवाड्यात ताकद दाखवली आहे. 52 नगरपरिषदांपैकी 22 नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या आहेत. एक्झिटपोलनुसार मराठवाड्यातही भाजप आघाडीवर आहे. एक्झिटपोलनुसार भाजपची 22 नगरपरिषदांवर सत्ता दाखवत आहे.
मराठवाडा - 52 नगरपरिषदा
भाजप -- 22
शिवसेना -- 06
राष्ट्रवादी --- 09
काँग्रेस --07
शिवसेना UBT --03
राष्ट्रवादी SP -- 01
स्थानिक आघाडी -- 04
इतर --00
विदर्भात भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. 100 पैकी 61 नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या आहेत. इतर पक्षांची आकडेवारी धक्कादायक अत्यंत आहे.
विदर्भ - 100 नगरपरिषदा
भाजप -- 61
शिवसेना -- 07
राष्ट्रवादी --- 05
काँग्रेस --19
शिवसेना UBT --01
राष्ट्रवादी SP -- 00
स्थानिक आघाडी -- 03
इतर --04
महाराष्ट्रातील सर्वात धक्कादायक निकाल पश्चिम महाराष्ट्रात पहायाला मिळत आहे. सर्वच मोठ्या मोठ्या पक्षांना धक्का बसल्याचे दिसत आहे. स्थानिक आघाडीने 21 नगरपरिषदा जिंकल्या आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्र - 71 नगरपरिषदा
भाजप - 27
शिवसेना - 07
राष्ट्रवादी - 12
काँग्रेस - 01
शिवसेना UBT - 01
राष्ट्रवादी SP - 02
स्थानिक आघाडी - 21
इतर - 00